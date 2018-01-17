不同政府提名 新舊監委將炒熱冷衙門

2018-01-17

〔記者施曉光／台北報導〕立法院昨日通過十一名新任監委同意權，監察院增添這批生力軍後，一解監察院長張博雅過去抱怨監委人手不足，影響辦案品質的問題。不過新、舊監委分為藍、綠當朝時期提名，政治背景差距懸殊，一般預測「冷清」三年多的冷衙門，未來將會變得「熱鬧」許多。

有人擔心監察院將從第四屆王建煊擔任院長時期的「院長VS.監委」內訌，轉變形態為第五屆的「藍VS.綠」角力；面對外界擔憂監察院恐會再生紛擾，監察院方面則相當低調，不願評論。

監委江綺雯昨日面對記者詢問，對日後監察院運作是否憂慮？她低調表示，現在問這個問題還早了一點，並強調監察院已有那麼久的歷史，運作上也都有一定的常軌，「到時候大家一起工作後，才會比較清楚。」

監院人士指出，待總統府行文告知派任監委後，本週內將儘快召開就職前的「談話會」，邀請十一位新任監委聽取辦公室抽籤、地方巡察組與監委輪值順序、參與彈劾案審查會輪序等說明；至於就職及宣誓日期要與十一位監委商討，並尊重蔡英文總統時間再行安排。

監院人士表示，「談話會」當天會向新任監委說明該院七個常設委員會的分任規定，由於各委員會委員人數不得超過十四人，每名監委以任三個委員會為限，新科監委只能就本年度各委員會剩餘的名額協調遞補，待六月底七月初重新分任下年度委員會時，才能有較充裕的選擇空間。