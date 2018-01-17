國民黨大鬧後退場 11監委被提名人全過關

2018-01-17

〔記者彭琬馨、林良昇、蘇永耀、李欣芳／台北報導〕立法院臨時會昨行使監委人事同意權，國民黨團、親民黨團都決議不投票，在民進黨立委多數優勢下，陳師孟在內的十一位監委被提名人都獲得過半同意過關，任期將到二○二○年七月三十一日止。

都獲七十張以上同意票

獲得立院同意的十一位新任監委中，瓦歷斯．貝林獲出席投票立委全數支持，共獲七十三張同意票；王幼玲、田秋堇、高涌誠、陳師孟、楊芳婉、趙永清都獲七十二張同意票；林盛豐、張武修、蔡崇義與楊芳玲獲七十張同意票。

總統府昨表示，總統期許新任的監委務必善盡憲法職責，保障國民人權與福祉，更要讓監察院的運作從此步上正軌，不負國民所託。據悉，現任僑委會副委員長田秋堇的遺缺，將由立法院顧問、前立委高建智出任。

第五屆監委目前有十八位，是前總統馬英九於二○一四年任內提名，當時提名廿九位監委，立法院同年七月行使監委人事同意權投票，其中十一位被刷掉；馬英九在九月補提名十一位監委，但當時立法院遲未排入議程。

蔡英文總統二○一六年上任後，於去年三月補提名陳師孟等十一位監委人選，其中劉文雄病故，去年十一月補提名楊芳玲。

為表達反對立場，國民黨團昨一早由書記長林為洲領銜，在議場拉布條抗議，大喊「主張廢監院、有臉當監委、國際大笑話」等口號，結束後國民黨立委不顧議事人員勸阻，將圈票處一一推倒，一度與議事人員發生推擠衝突，一旁的民進黨立委未上前阻止，雙方僅口頭叫陣。昨上午結束投票後，旋即開始開票。

陳超明稱只投瓦歷斯．貝林

立法院現有一一三席立委，其中國民黨立委簡東明仍停權中。監委被提名人至少需獲得二分之一、五十七張同意票，才能跨越同意權門檻。民進黨六十八席立委除蕭美琴出國外，其餘皆到齊；國民黨團雖決議不投票並退席抗議，但立委陳超明仍現身投票，引發關注。陳超明說，瓦歷斯．貝林是不錯的人選，與他有私交，特別為他投票；國民黨團說，陳超明未聽到黨團決議，網開一面不會開罰。

時代力量則有立委黃國昌、徐永明、林昶佐、高潞．以用．巴魕剌等四人現身投票；加上無黨籍立委趙正宇，昨共計有七十三人領票、三十九人未領票。