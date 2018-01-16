辜嚴若翻案 三方契約恐難簽

2018-01-16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部、黨產會、婦聯會三方行政契約簽署恐生變，婦聯會前主委辜嚴倬雲專程自美國返台，發聲明「反對和內政部不清不楚的和解」。黨產會委員坦言，辜嚴倬雲仍為婦聯社福、婦聯聽障等四大基金會董事長，婦聯會新主委雷倩管不到各基金會，若辜嚴企圖翻案，只要有一基金會反對簽約，這行政契約就簽不成。

黨產會︰行政契約 從三方變七方

黨產會委員表示，行政契約備忘錄約定一月底前正式簽約，婦聯會九成資產三百四十三億元捐還國庫，其餘一成留給婦聯社福基金會，基金會董事會未來須有三分之一政府代表，若基金會反對簽約，要如何納入公共監督？

黨產會委員指出，婦聯社福、婦聯聽障、華夏婦女文教基金會、華興育幼院雖由婦聯會捐助成立，在沒認定附隨組織之前，都是獨立的財團法人，過去婦聯會主委、基金會董事長都是辜嚴倬雲同一人，當辜嚴被撤換主委後，「行政契約已從三方變成七方！」

黨產會委員強調，在行政契約當中，四大基金會都是當事人，四個基金會與雷倩也沒有任何關係，當初內政部撤換反對簽約的辜嚴後，並不代表從此海闊天空，除非雷倩有辦法讓辜嚴完全配合，因為基金會要由辜嚴倬雲出來簽的。

根據行政契約草案，因婦聯社福基金會可接受婦聯會一成捐款，未來董事會必須改組、修改章程，讓三分之一政府代表進駐監督，若不遵守，將面臨懲罰條款處分；此外，在隱匿資產懲罰條款部分，則是規範基金會。

「整個行政契約設計是綁在一起的！」黨產會委員表示，每個環節層層相扣，政府願以行政契約代替行政處分，留一成資產給社福基金會，基金會卻不願意簽，那就是破局或重談，因為這個版本的行政契約是不能切割處理。

據了解，黨產會早已掌握婦聯會所投資的數億元股票，多為辜家台泥股票，基於尊重協商，從未主動質疑不當，沒想到婦聯會相互內鬥，協商派直接將婦聯會買辜家台泥股票之事全部揭露，不滿辜嚴反悔不辭基金會董事長。

「兩棲部隊」若挺雷倩 或可成局

黨產會委員認為，婦聯會內鬥已經進入深水區，婦聯會常委和四大基金會董事代表高度重疊，如果「兩棲部隊」官夫人願挺雷倩，那行政契約才有可能簽；若辜嚴以技術杯葛、不開董事會討論，月底前簽約將生變。