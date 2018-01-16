追討不當黨產 鎖定16民服社

2018-01-16

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會將於二月二日召開民眾服務社聽證會，釐清「中華民國民眾服務總社及各地民眾服務社」是否為國民黨附隨組織，有鑑於全國各地民眾服務社高達三百八十二個，黨產會將先鎖定十六個有不當取得財產的總社及分社調查。

黨產會指出，本次聽證會有兩大爭點，除了調查是否為國民黨的附隨組織，也會追查總社及各民眾服務社所持有的土地及建物，是否屬於不當取得的財產。

據了解，各民眾服務社多與國民黨地方區黨部合署辦公，多數使用黨營事業中投公司、光華、昱華、裕台開所屬建物，僅有十六個民眾服務社名下有登記持有的土地、建物。

中華民國民眾服務總社及台灣省民眾服務社，及七堵、烏來、雙溪、石門、南屯、桃園、旗津、鼓山、三民、前金、鹽埕、南澳、屏東、萬丹民眾服務社等，都被黨產會列為第一波鎖定對象。

「優先處理有財產的，有不當財產就要收歸國有！」黨產會強調，民眾服務社的不動產多來自一九五○年代所購，更有非法侵占及承租國有地，在原鄉部落也出現占用與賤租原住民保留地情況。

黨產會指出，民眾服務社組織活動，不僅配合地方黨部運作，也與國民黨輔選業務結合，早期更憑藉國民黨特權，直接發公文向省政府要錢補助，民眾服務社黨工還能與地方鄉公所相互調用，直接「黨職併公職」。

黨產會提及，國民黨主席吳敦義在二○一六年下鄉時，曾公開講述黨中央未來規劃策略，要求地方黨部瘦身和財源自主，未來各區黨部、民眾服務社若缺人手，國民黨議員助理可進駐服務，顯示至今仍受國民黨實質控制。

黨產會發言人施錦芳也強調，民眾服務社本身並無自主財源，常利用理監事影響力向民間募款，十多年來也持續不斷接受地方政府補助運作，本次聽證會只針對附隨組織問題，及名下不當取得及占用的不動產展開調查，不會處理各民眾服務社現金存款。

另外，黨產會調查也發現，國民黨長年在地方選舉無往不利，與各鄉鎮民眾服務社所發揮「功能」有直接關係。國民黨在一九五○年七月中常會通過「改造案」，表示黨內在中央、省、縣、市、區分部各自設立委員會，縣級以下組織保持秘密，並藉民眾服務社打入台灣基層社會，鞏固黨在民眾中的組織與領導，民眾服務社根本是國民黨所開的政綱政策「經銷站」。