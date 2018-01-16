謠言終結站》七星山冒煙恐噴發？地調所：氣候造成免驚

2018-01-16

網傳內容︰陽明山上居民近來發現，七星山東南麓、小油坑一帶，連日噴出大量白色氣體迷漫山間，懷疑是火山活動前兆，影響到台北盆地。

查證結果︰中央地調所會同陽管處現地勘查後，強調噴氣與火山或斷層活動無關，且監測資料也顯示活動跡象穩定，沒有異常；冒煙現象可能為氣候產生煙霧，下雨天加上天氣寒冷，水氣較充分，易形成短暫噴氣現象，請民眾放心。

地調所表示，火山活動發生異常時，會是多種活動徵兆同時產生異常，非僅只有明顯噴氣現象，初步排除本次事件與火山活動具關聯性。