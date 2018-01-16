金介壽叫戰 侯友宜連笑多聲

2018-01-16

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨籍的前新北市議員金介壽昨天刊登廣告，宣布參選今年底的新北市長，他質疑侯友宜與綠營的友好關係，不適合代表國民黨，並要求國民黨不要迷信全民調，初選要納入黨員民意；對此，侯友宜回應說，他適不適合參選要由選民判斷。

金質疑侯「綠化」

署名「反對諸侯綠化國民黨聯盟」刊登廣告，標題寫著「苟且無法偷生，『綠化』豈能安生！」金介壽以新北市長擬參選人名義，強調「警察」與「罪犯」的對決。內文指三一九槍擊案後，侯友宜連跳三級，高升為最年輕的警政署長，金介壽因抗爭三一九造假，被判刑入獄成為罪犯。

金介壽受訪說，他與侯友宜無仇，是站在捍衛藍營最後一都的理念，質疑朱立倫識人不明，希望慎選接班人。

對此，侯友宜昨晚出席慈善音樂會活動，聽到媒體轉述「『警察』與『罪犯』」的訴求時，連續笑了多聲。他表示，自己辦過非常多的案子，問心無愧、坦蕩蕩，他適不適合參選要由選民判斷。

對於何時宣布參選？侯友宜說，每件事情都有規劃，現在就是拚命做市政，把市政的工作做好，他每天的工作是「市政、市政還是市政」。

國民黨新北市黨部主委李乾龍則說，初選不會因個人而改變，只要符合資格的黨員都可以參加初選，希望同志不要砲口對內、互揭瘡疤，要以闡述理念來爭取選民認同。

周錫瑋辦公室也指出，國民黨提名辦法只有全民調，扼殺選民和黨員知的權利，侯友宜有沒有利用行政資源拉抬聲勢，也應該出面澄清。