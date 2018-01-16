水利會改制今闖關 綠藍總動員

2018-01-16

〔記者曾韋禎、林良昇／台北報導〕立法院臨時會今將處理攸關水利會改制為公務機關的「農田水利會組織通則部分條文修正草案」。

在修法前夕，民、國兩黨團隔空交火，民進黨團總召柯建銘批評，國民黨曾想改革，卻不敢承擔，始終在政治算計；國民黨團反批，民進黨「選不贏就官派」、「假改革、真綁樁」。

柯建銘：國民黨20多年前就推官派

柯建銘指出，國民黨一九九○年代就推動將水利會從公法人改制為公務機關。先是國民黨立委劉興善、林時機、許張愛廉、林聰明等，接連以金錢暴力介入選舉、缺乏專業、無法滿足農民需求等理由，甚至援引五二○農運，呼籲改制水利會，停辦選舉。

柯表示，行政院為此在一九九一年底通過修正草案，擬將水利會人事改制為官派；國民黨團在一九九二年初於委員會審查時，加入「行政院應於三年內，將農田水利會改制為公務機關」的落日條款，獲得朝野一致支持；一九九三年初完成三讀。農委會為此在一九九五年提出「農田水利會改制為公務機關處理條例草案」，然而，國民黨立委高育仁卻因各水利會的反彈，提案凍結相關條文，讓改制無疾而終。

柯建銘批評，國民黨始終在政治算計，原本由政府「遴派」的水利會會長，還因陳水扁在二○○○年當選總統，火速修法改為直選，讓水利會距離改制更加遙遠。

國民黨團昨則聯合多位各地水利會幹部召開記者會，重申反對到底的立場，呼籲執政黨多加溝通，不要蠻橫的強渡關山。

國民黨團：將動員六千人包圍立院

為擋下修法，國民黨團與部分反對的水利會，宣稱將動員五、六千人到立院外抗議；國民黨主席吳敦義、國民黨立委也會到現場聲援。

國民黨團書記長林為洲表示，若民進黨真想改革水利會，就應實質討論，例如讓水利會選舉適用「公職人員選舉罷免法」、發包工程採「政府採購法」、成立水權分配委員會因應各種用水之分配，不應只有官派與延任兩種選項。

國民黨團也指出，農田水利會若改為政府機關，不但違憲，而且制度上也將產生諸多弊端，國民黨團絕對不容許民進黨以一黨之私，破壞好不容易建立的優良體制，強烈主張維持現行自治精神。

國民黨團抨擊，民進黨目的就是要將政治的手伸入農田水利會，假改革之名行控制之實。

  • 攸關農田水利會改制的「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，將在今天立法院臨時會闖關三讀。農委會前主委李金龍昨將一百五十一名學者支持水利會改制的連署書送交農委會副主委陳吉仲。（記者林彥彤攝）

    攸關農田水利會改制的「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，將在今天立法院臨時會闖關三讀。農委會前主委李金龍昨將一百五十一名學者支持水利會改制的連署書送交農委會副主委陳吉仲。（記者林彥彤攝）

  • 攸關農田水利會改制的「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，將在今天立法院臨時會闖關三讀。國民黨團邀請農田水利會幹部舉行記者會，呼籲執政黨不要強渡關山。（記者黃耀徵攝）

    攸關農田水利會改制的「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，將在今天立法院臨時會闖關三讀。國民黨團邀請農田水利會幹部舉行記者會，呼籲執政黨不要強渡關山。（記者黃耀徵攝）

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