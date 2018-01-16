水利會改制今闖關 綠藍總動員

2018-01-16

〔記者曾韋禎、林良昇／台北報導〕立法院臨時會今將處理攸關水利會改制為公務機關的「農田水利會組織通則部分條文修正草案」。

在修法前夕，民、國兩黨團隔空交火，民進黨團總召柯建銘批評，國民黨曾想改革，卻不敢承擔，始終在政治算計；國民黨團反批，民進黨「選不贏就官派」、「假改革、真綁樁」。

柯建銘：國民黨20多年前就推官派

柯建銘指出，國民黨一九九○年代就推動將水利會從公法人改制為公務機關。先是國民黨立委劉興善、林時機、許張愛廉、林聰明等，接連以金錢暴力介入選舉、缺乏專業、無法滿足農民需求等理由，甚至援引五二○農運，呼籲改制水利會，停辦選舉。

柯表示，行政院為此在一九九一年底通過修正草案，擬將水利會人事改制為官派；國民黨團在一九九二年初於委員會審查時，加入「行政院應於三年內，將農田水利會改制為公務機關」的落日條款，獲得朝野一致支持；一九九三年初完成三讀。農委會為此在一九九五年提出「農田水利會改制為公務機關處理條例草案」，然而，國民黨立委高育仁卻因各水利會的反彈，提案凍結相關條文，讓改制無疾而終。

柯建銘批評，國民黨始終在政治算計，原本由政府「遴派」的水利會會長，還因陳水扁在二○○○年當選總統，火速修法改為直選，讓水利會距離改制更加遙遠。

國民黨團昨則聯合多位各地水利會幹部召開記者會，重申反對到底的立場，呼籲執政黨多加溝通，不要蠻橫的強渡關山。

國民黨團：將動員六千人包圍立院

為擋下修法，國民黨團與部分反對的水利會，宣稱將動員五、六千人到立院外抗議；國民黨主席吳敦義、國民黨立委也會到現場聲援。

國民黨團書記長林為洲表示，若民進黨真想改革水利會，就應實質討論，例如讓水利會選舉適用「公職人員選舉罷免法」、發包工程採「政府採購法」、成立水權分配委員會因應各種用水之分配，不應只有官派與延任兩種選項。

國民黨團也指出，農田水利會若改為政府機關，不但違憲，而且制度上也將產生諸多弊端，國民黨團絕對不容許民進黨以一黨之私，破壞好不容易建立的優良體制，強烈主張維持現行自治精神。

國民黨團抨擊，民進黨目的就是要將政治的手伸入農田水利會，假改革之名行控制之實。