陳金德不參加初選 避談徵召

2018-01-16

陳歐珀：宜蘭沒有徵召選項

〔記者簡惠茹、游明金、楊淳卉／綜合報導〕民進黨昨起辦理四縣市長黨內初選登記，宜蘭縣代理縣長陳金德宣布「不參與初選」，提出「三不」理由，強調「不初選」是初衷，沒有改變。至於是否接受徵召？他說，初選會影響團結，就宜蘭選情，民主程序也許不是重點，重點是民眾希望選出什麼樣的縣長，能為宜蘭做什麼事。

不過，昨已完成初選登記的立委陳歐珀強調，按照黨中央提名辦法，宜蘭縣「沒有徵召選項」，只有初選選項。

宜蘭除陳歐珀完成初選登記，員山鄉長江永和與冬山鄉長謝燦輝也表態參選；但被認為是「先代理、後參選」的陳金德卻宣布不會登記。

據了解，陳金德返鄉代理宜蘭縣長，確實是為投入縣長選舉做準備；為免影響團結，當時高層允諾條件就是「不參加初選」。只是欲參選者眾，蔡英文總統曾約見陳歐珀，勸退未成；陳金德評估「初選」不是他的戰場，選擇放棄。至於能否「徵召出線」？就目前發展，機率相當低。

陳金德：初選影響黨的團結

陳金德的「三不初選」理由為：縣府工作繁忙，參與初選會導致政策改革受影響，沒有心力兼顧縣長工作；返鄉推動的改革可能停滯，沒辦法順利推動；投入初選勢必激烈競爭，影響黨的團結和未來大選結果。

「不投入初選是初衷。」陳金德說，當初回來，是因黨內同志舉棋不定，宜蘭各界包含宜蘭縣黨部，憂心選情與未來發展，所以希望他回來，大家都認為「不要初選」，他有想過參與縣長選舉，但投入初選不是他的初衷，也不是找他回來的主要目的。

外傳陳金德若不參選，可能由副縣長黃適超「代打」，但黃也說，他也不會登記初選，目前只想把縣政工作做好。

陳歐珀則表示，陳金德是多年好友、好兄長，過去在黨內有競爭，但對外全力合作，未來也需要陳的協助，一起為民進黨打贏勝仗。