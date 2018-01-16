「民主聖地」不穩 民進黨力守宜縣嘉市

2018-01-16

蔡：宜蘭是民進黨的命根 一定要贏

〔記者楊淳卉／台北報導〕二○一八縣市長選舉戰鼓頻催，宜蘭縣、嘉義市因選情不穩，被視為民進黨的「民主聖地保衛戰」。據了解，民進黨主席、蔡英文總統上週曾於官邸宴請黨內正國會（游系）成員。蔡總統會中關心宜蘭選情，強調「宜蘭縣是民進黨的命根」，還鼓勵將參與宜蘭縣長初選的立委陳歐珀，「我們一定要贏唷！」

光復宜蘭縣 國民黨寄望林姿妙

宜蘭縣長選舉，國、民兩黨都尚未決定人選，但國民黨方面，表態參選的羅東鎮長林姿妙呼聲高，被藍營視為光復宜蘭的希望。民進黨方面，代理縣長陳金德表態不參與黨內初選，陳歐珀等黨內有意角逐人選，選情則不被看好。

據了解，蔡總統上週宴請台中市長林佳龍、立委陳亭妃、陳歐珀等正國會成員，民進黨秘書長洪耀福、選對會召集人林錫耀等人也與會。

據轉述，蔡總統提及，宜蘭縣是「她很放心的地方」，但現在宜蘭執政有政策上問題，民調顯示不了對民進黨的支持度，大家也知道問題所在，正在試圖解決。

陳歐珀掛保證 三個月拉平民調

林錫耀詢問，為何黨內人選都與林姿妙民調差一截？陳歐珀說，民調可信度越來越低，他舉例，桃園市長鄭文燦二○一四年參選時，選前兩、三週都輸十幾趴，但選票開出來卻贏。

據悉，陳歐珀當場向蔡總統掛保證，「宜蘭不管誰出線，三個月內一定可把民調拉平！」他們會守護宜蘭這個民主聖地，請總統放心。

黨內人士則指出，國民黨在宜縣的人選可說已定於一尊，民進黨卻還在人選的紛擾中，讓支持者信心無法凝聚；不過，民進黨在宜蘭的基本盤與組織戰力，不會比對手差，只要人選決定，加上黨內成功整合，仍有和對手一搏的機會。

嘉市藍營人選仍未定 有利綠軍

此外，嘉義市長涂醒哲民調低迷、黨內不看好，最後仍獲提名拚連任；國民黨還未確定人選，目前有議長蕭淑麗、前青輔會主委李允傑表態參選，被視為強棒的前市長黃敏惠還沒表態。

輔選幹部表示，涂醒哲的問題「就是他自己」，不過目前國民黨內部整合未果，這可能是涂醒哲在個人特質居於劣勢下，能夠扳回一城的重要原因。