李登輝96歲大壽︰盼台灣成為偉大國家

2018-01-16

〔記者楊淳卉／台北報導〕前總統李登輝昨歡度九十六歲大壽，李登輝在臉書貼文表示，有人問他生日願望是什麼？面對亞太的新形勢及兩岸的不穩定，他期望「能召喚台灣所有可團結的力量，捐棄成見，拋開藍綠，合而為民、協同為國，使台灣成為一個偉大的國家。」

李登輝說，他的九十六歲生日，首先要感謝各界的關心與祝福，還有眾多親友的陪伴。他並引用聖經箴言十九章十一節：「人有見識就不輕易發怒，寬恕人的過失便是自己的榮耀。」

扁赴翠山莊祝壽

前總統陳水扁也在兒子陳致中陪同下，赴翠山莊為李祝壽。李扁兩人關係曾在扁競選連任時生變，兩人上次一起公開亮相已是二○○五年二月的事，扁此次為李祝壽，可說是兩人十二年來的破冰會面。扁離開前，兩人還站在一起，向媒體揮手打招呼。

據轉述，李登輝見到陳水扁時，第一句話說的是：「陳總統，好久不見！」陳水扁則稱李「總統」，向李打招呼問好，再送上扁的攝影集，扁並在攝影集中題字：「恭祝敬重的李總統登輝先生萬壽無疆」、「台灣民主之父」。李則回贈他十二年來的十多本著作。

據轉述，李十分關心扁的身體狀況，陳水扁說他的右手因中風會不停抖動，李登輝笑著說，他也曾在二○一五年底小中風，很巧也是右手行動不便。李登輝期盼扁能多調養身體，不要煩心。