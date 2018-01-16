國安高層︰川普政府對台友善

2018-01-16

美國亞太戰略定準方向

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國總統川普就任將滿一週年，隨著美國政府的亞太戰略定準方向，以及美國對台事務重要到位，我國安高層表示，台美溝通管道暢通，「這個政府對台灣是友善的」，台美關係尚屬穩定。

對台事務「鐵三角」到位

川普將於一月二十日就職屆滿一週年，川普上任以來，因其非典型的政治風格，讓外界無法預期美國政策走向，尤其美國的亞太戰略被認為模糊未知，工作階層亦曾傳出無所適從的聲音。直到去年十一月，隨著川普首訪亞洲，並在亞太經合會發表「自由開放的印度太平洋戰略」演說；白宮也在去年十二月向國會提交「國家安全戰略報告」，將俄羅斯與中國定位為美國的競爭對手，將中國描述為修正主義強權，使其亞太戰略圖像漸漸清晰。

此外，白宮近日提名國務院代理亞太助卿董雲裳出任亞太助理國務卿，國安高層分析，主管美國對台事務的決策「鐵三角」為國務院亞太助卿、國防部亞太事務助理部長和白宮國安會亞太事務資深主任，長期以來的台美互動中，「九十五％的對台事務由這三人定案」，除非有不同意見，才會再往上呈報。

高層透露，我外交系統將董雲裳定位為「知台派」，國防部亞太事務助理部長薛瑞福原先即是知名的「友台派」，而白宮國安會亞太事務資深主任博明，也是我方熟識的友台人士，未來若確定由董雲裳任亞太助卿，即代表美國對台政策方向大致底定。

高層直言，川普重視私人交情的作風，和以往的美國總統的確不同，但政策大架構已然確立，且「和川普說得上話的人也與我方有交情」，就實際接觸來看，「這個政府對台灣是友善的」。在相關決策階層職位懸缺期間，我方人員與美方保持順暢溝通與互動，加上如今決策及政務體系確立，他認為未來台美關係尚屬穩定。