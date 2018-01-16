限制漸鬆綁 美台官員互訪頻繁

2018-01-16

具政務性質高階官員、卸任白宮幕僚長 接續來台

〔記者呂伊萱／台北報導〕為促進美台高層官員互訪，美國聯邦眾議院上週無異議通過「台灣旅行法」，要求美國政府應鼓勵美台間包含國防、外交的各層級官員互訪。事實上，蔡英文政府上台後，不僅較低敏感性的美國現職官員來訪，具政務性質的高階官員與卸任白宮幕僚長也接續來訪，顯示美官員訪台的不成文限制正漸漸鬆綁。

美國總統川普前年當選後，其特殊風格一度令各界擔憂台美關係將產生動盪。但經歷「蔡川通話」、「美中三會」等事件後，美國對台政策不見動搖，維持數十年來的「台灣關係法」基調。

美國國會正推動的「台灣旅行法」，更進一步鼓勵雙方官員互訪。台美斷交後，美國依據「台灣關係法」，設立美國在台協會（AIT），執行對台業務。然而關於官員互訪一事，美國為避免觸及敏感事務，多有不成文限制，例如我國總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長至今無法訪問華府；美國官員訪台也會避開國防或外交等領域的官員，多以環保、運輸、商務、教育等方面交流為主。

台灣旅行法若通過 總統訪華府有望解禁

AIT理事主席莫健去年來台時曾鬆口表示，「未來將見到非常資深的官員出訪台灣」，顯示美國有意透過官員訪問解禁，強化雙邊關係。自去年以來，美國現任官員包括代理亞太副助卿史東、小型企業署投資與創新辦公室副助理署長辛普與消費品安全委員會代理主席布爾克爾等人接連來訪。甫卸任的白宮前幕僚長蒲博思亦來台訪問並出席公開活動，顯示美國官員訪台頻率與層級提高；我環保署長李應元也在去年聯合國大會期間出訪紐約，並獲禮遇。

「台灣旅行法」若順利成為正式法案，我總統、副總統、行政院長、外交部長與國防部長等具高度政治性的官員出訪華府將正式解禁，因此也引發中國抗議。不過，涉外人士指出，目前該法案進度仍在初期階段，尚需經過眾議院與參議院協調，協調過程可能大幅度更動文字內容。他坦言，重點在於最後成案的內容，如果僅是國會對行政部門的意見，「那也沒什麼意思」。