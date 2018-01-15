星期專訪》海巡署長李仲威：10年國造141艘艦艇 創造雙贏

2018-01-15

記者黃敦硯／專訪

蔡英文總統多次強調，查緝毒品是政府當前治安重點工作，海巡署向來是國內緝毒主力部隊，海巡署長李仲威強調，未來除要添購速度快的艦艇，以利在海上追緝毒梟，讓其無所遁形，在台灣海岸線也建置監偵雷達、守望與巡邏等三層防護網絡，使私梟無可乘之機。

涉及獵雷艦案的慶富造船公司，因承造海巡署船艦卻延宕交船，遭解約並求償，李仲威則指出，與慶富解約，對海巡任務影響不大，且外界不需擔心國艦國造會受影響，把不良廠商剔除掉，反而是好事，海巡署未來十年將編列四百二十六億元，要以國艦國造方式籌建一百四十一艘艦艇，對海巡署與國內造船業可說是創造雙贏。

問：蔡總統將緝毒列為治安重點工作，請問海巡署過去緝毒成效如何？另外，台灣許多境外毒品從海上走私來台，海巡署將如何加強緝毒？

答：毒品氾濫到了無法容忍的地步，蔡總統也交代要全力掃毒，海巡署去年查獲各級毒品五千多公斤，是一○五年的一倍。

佈三防護網 私梟無可乘之機

海巡署與外國合作、交換情資，在國外破獲很多毒品案件。另外，在海岸線建立監偵雷達、守望與巡邏三層網絡，讓私梟無可乘之機。也就是說，在岸邊裝設雷達，但遇有死角、盲區，便運用人力守望補強，全台有一百三十幾處雷達盲區，設置兩百多個守望哨監控，搭配使用熱影像顯示系統。此外，再加上一車四人的巡邏網，海岸線一有狀況，可迅速趕抵。

此外，過去都是重視查緝的「量」，現在也要重視「人」，這裡指的是製毒師、大中小盤商，查到人，可掌握毒品網絡，更能溯源、斷根。

問：慶富因延宕交船，海巡署去年十一月解約，並求償十二億餘元，解約後是否會對海巡署勤務造成影響？

答：海巡署的原則是依合約處理，會選擇解約是因考慮慶富長時間出工狀況不好，加上有財務問題，獵雷艦問題也是評估因素，我們研判這個案子未來走不下去，長痛不如短痛，決定解約。

與慶富解約 對海巡影響不大

未來有兩個標案要做，一是，慶富已交的十三艘船原有五年保固，現在維修部分需重新招標；另一是慶富未造好十五艘船的興建案。海巡署目前都按照步驟進行，對執行海巡任務的影響不大。

我認為，慶富的造船能量佔國內造船界比重不大，台灣仍有很多造船廠，外界質疑國艦國造會受影響，但我覺得影響不大，把不良廠商剔除掉，反而是好事。

問：政府近年積極推動國艦國造，海巡署也將採國艦國造籌建一百四十一艘艦艇，這對國內相關產業與海巡署執法能量是否有正面助益？新造艦艇有何特色？

答：海巡署現有一百五十艘艦艇中，有一百三十艘在未來十年會到達使用壽險，我們去年訂出籌建完整計畫，未來十年編列四百二十六億元，整建一百四十一艘船，已獲行政院核定。

我們打算做六種船，第一種是四千噸級的大型船，要有野戰醫院的能量，提升醫療救護。其次，做一千噸巡防艦，以護衛漁權。第三，做六百噸的船，提升航行速度達到每小時卅五海里，而海軍沱江艦可達到，我們會用沱江艦作修改。

同時，一百噸的小型艦艇，在驅趕中國越界漁船可發揮功能；另有卅五噸艇，再提升速度到四十五海里；第六種是近岸多功能艇，若近岸淺水區發生意外，可進入救援。

海巡署沒有六百噸與四千噸的船，就用海軍的船型，採「減法」方式，打掉不需要裝備，裝上海巡需要裝備，可節省時間與預算。

海巡艦艇 戰時執行國防任務

國艦國造對國內產業界有幫助，這項十年計畫讓台灣造船業未來十年很穩定，若能如期、如時、如預算把船做出來，對海巡署、國內造船業可創造雙贏。

問：海巡署推動購置沱江艦，外界擔心該艦不適合執行海上救難任務，且有海巡人員質疑近來署長要把海巡署打造成「第二海軍」，對此，你的看法？

答：打擊海上犯罪也是海巡重點工作，我們去年初在東北海域查獲一宗走私香菸案，當時走私母船因速度快，跑掉了，海巡的船追不上，若船速度不夠，無法有效打擊犯罪，未來希望艦艇速度能快到讓私梟無所遁形，而沱江艦符合所需。

至於外界對沱江艦的質疑，例如強度不夠、無法耐九級海象等，這可藉由增加船的肋骨密度、加裝平衡翼等方式改善。

此外，依照國防法、海巡署組織法，海巡署在戰時或國家特殊狀況，要接受國防部的作戰管制，由此來看，就沒有所謂第二海軍的問題了，要思考怎麼做才能平時可執行海巡任務，戰時或特殊狀況又可執行國防部任務。

以沱江艦為例，海巡艦艇不需裝飛彈，但會保留飛彈座，戰時就可裝上飛彈使用，轉換任務。

三措施因應 阻中國船隻進犯

問：台灣有豐富海洋資源，但中國鐵殼漁船進犯我國海域捕漁，不但危害我漁民生計，更破壞台灣海洋生態，海巡署有何因應之道？

答：我們有三個因應方式，第一是先期部署，中國漁船於九月禁漁令取消後，金門剛好進入黃魚季，越界捕漁情形嚴重，我們便預先把高雄隊與台南隊的一百噸艇派去驅離。

其次是預置兵力，澎湖冬天風浪大，但中國漁船在海象差時就躲入澎湖當地無人島，例如澎南的西吉嶼與澎北的姑婆嶼，天氣好就出來捕漁，我們便看氣象預報，發現天氣快要變壞時，就派兩條大船到西吉嶼、姑婆嶼，船一進來就驅離，不聽勸便查扣船隻。

第三則是彈性運用，台日、台菲、西北、澎湖等海域，不會同時發生問題，那一個海域的越界漁船多，就調其他海域的海巡艦過去支援。

問：台灣漁民與他國漁船發生糾紛情形時有所聞，海巡署護漁的具體作法為何？

答：海域真的是太廣闊了，會盡可能做到漁民在那裡，我們就列為重點巡護區域。另外，我們特別拜會各地漁會，向漁民宣導若在海上作業發生狀況，就直接用無線電呼叫「海巡」，線上執勤海巡艦艇聽到後，會立即回答並提供協助，這項措施讓漁民很有感。

問：未來將如何強化海上救難的能力？

答：現行使用的「搜救優選規劃系統」，存有台灣周邊海流資料庫，只要有落海點、落海時間，就可算出人會往哪個方向漂，用什麼方式搜救最好，評估準確率約有七、八成，未來希望持續提高精準度。

同時，我們在岸際各巡防區建置救難車，把救生艇與救生裝備放在車上，一獲報哪裡有人落水，救難車立即開往救援，尤其台灣有很多淺水區，救生艇可快速進去救援。

問：海洋委員會將於今年四月成立，海巡署將併入海委會，未來將如何順利達成組改目標？海巡人員工作權益是否會受影響、該如何保障？

答：我去年做了很多組織調整的工作，把各單位責任劃分清楚，希望未來即便組改，基層執勤也不會受影響。

大家都會擔心權益受損，我很坦白講，一定會有影響，但希望能把影響減到最小，我正積極向人事行政總處、銓敘部爭取，我最不願意見到因為組改造成人心浮動、同仁權益受損，我會盡最大努力與上面溝通。

我認為，有海委會對國家是好事，因為我們是海島國家，海洋事務很重要，有一個專管海洋事務的機構，可將事權統一，海巡署雖變成三級機關，但未來職掌範圍與現在無太大差異。