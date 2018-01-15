滲透全球 中國成各國箭靶

2018-01-15

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國滲透的「銳實力」，已引發德國、澳洲、美等大國反彈，有的國家強化立法防阻北京滲透，有的公開提醒政府注意防範。澳洲總理滕博爾甚至以華語回嗆中國「澳洲人民站起來了！」並提出「反間諜和外國干預法案」；而美國總統川普的首份國家安全戰略報告，把中國視為「修正型強權」，認為對美國構成挑戰。

德、美、澳、紐大動作反制

澳洲勞工黨參議員鄧森因收受中國富商黃向墨政治獻金，為中國南海政策立場辯護，鄧森因而辭職，但已讓澳洲提防中國勢力滲透。滕博爾憂心中國勢力滲透政壇，宣布禁止來自國外的政治獻金。

紐西蘭華裔國會議員楊健被揭發隱瞞曾在中國接受軍事情報訓練，並任教於中國軍方培訓情報員院校，遭紐國國安部門調查；而紐國的國安部門對北京「政治干預」表達擔憂，呼籲紐國政府公開回應當下的國安威脅。不僅澳、紐政府警覺，美國國會及行政當局中國委員會（CECC）也指責中國海外滲透，威脅到民主國家的核心價值。

德國情報機構指控中國透過社群媒體接觸國會議員、公務員等，提供好處建立關係，以期「蒐集訊息、招募線人」。加拿大情報機構也警告，若干省級政府閣員和職員可能是「影響力代理人」。

英國「經濟學人」雜誌指，中國以拒發簽證、在西方廣設孔子學院、對外大舉投資等手法，設法滲透政治、媒體和學術界，暗中鼓吹中國正面形象、塑造民意，同時扭曲資訊、壓制異議和論辯，使人權、政治等議題的批評聲音消失。「紐約時報」也報導，北京藉由孔子學院影響學術自由、利用歐洲市場開放性大量收購歐洲企業等。

一帶一路國家中斷與中合作

至於「一帶一路」沿線國家，近來也對中國滲透防範，對中資產生疑慮，因而中斷與中國的合作計畫，包括巴基斯坦、尼泊爾等國，都表達難以接受中國的投資與貸款條件。而中國和斯里蘭卡簽署十一億美元的協議，將控制和開發該國南部的漢班托塔深水港經營權，當地民眾擔心該港口可能被中國用於軍事用途、主權遭出賣，因而引發抗議。