雲林水利會將發動抗爭 不排除釋憲

2018-01-14

整合水資源 高雄、嘉南、桃園贊成改制

〔記者陳文嬋、王捷、謝武雄、詹士弘、蔡淑媛／綜合報導〕是否應修法將水利會改制為公務機關？各地水利會長意見不一，高雄、嘉南、桃園贊成，台中及雲林強烈反對，雲林除了將發動抗爭，也不排除提出訴訟及聲請釋憲。

高雄農田水利會長呂文豪表示，農田水利會掌握六成水資源，全國生產糧食農地大縮水，可耕種面積只剩下六十八萬公頃，其中三十一萬公頃由農田水利會管理，其餘無人管理。

嘉南憂經費不均 盼公權力介入

呂文豪指出，以目前水資源現況，農田水利會屬於公法人、並非政府機關，由農委會管理、水是經濟部管理，形成雙頭馬車，他支持政府整合水資源。

嘉南農田水利會長楊明風說，去年十二月，他就公開支持水利會改制，強調自己的去留不是問題，不當會長也沒關係，但希望水利會能變得更好，至今想法都沒有變。

還有兩年任期的楊明風說，嘉南農田水利會是鄉村型的水利會，不過隨著需要的經費越來越龐大，交給政府統籌是最好的辦法；而且大家都說農民是弱勢，水資源運用是全國性的問題，需要公權力介入規劃，這才是對農民最大的保障。

桃園農田水利會長黃金春說，他身兼民進黨中常委，當然要擁護黨的政策，支持行政院版本；不過，國民黨桃園市黨部昨表示，已動員水利會、農會成員約五、六百人北上抗爭。

台中批不見細節 傷害農民福利

雲林農田水利會會長、農田水利會聯合會會長林文瑞表示，農田水利會是民間團體，財產屬於全體會員所有，改為公務機關，如同從百姓手中搶走財產，公然違反憲法保障人民財產權，他堅決反對改制，十六日將與三百位農民、會員前往立院抗爭，如果民進黨一意孤行，水利會將要求釋憲，也不排除提出行政訴訟，申請假扣押。

台中農田水利會長蔡篤乾也說，農田水利會根本就不該改制為公務機關，絕不同意修法，關於灌區使用、會員保障都看不到細節，改制後農民的福利絕不會更好。他強調，農委會前主委陳保基及前台南縣長蘇煥智、瑠公圳會登報向政府喊話停止改制，都是他的心聲。

他也認為，水利會內資產為會員所有，應用於台中水利會的灌區，一旦改制，如果挪作他用或其他財困縣市，相當不合理。