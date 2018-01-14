新聞分析》終於見到改革曙光

2018-01-14

記者曾韋禎／特稿

歷史逾百年的水利會，掌握可繞地球一圈半的六．七萬公里水路，每年接受政府六十億元補助，卻不受任何監督。早在李登輝、馬英九執政時期，均見改制為公務機關之籲；但只在民進黨完全執政後，一路低調運作，首露改革曙光。

早在一九九三年，立法院國民黨團以「社會變遷及農業比重大幅降低」、「防杜弊端，健全營運及服務品質」為由，提案修法三年內將水利會改制為公務機關；但因基層反彈，就匆匆喊停。

國民黨立委黃昭順則在二○一○年的第三屆水利會改選前夕，提案改制水利會，授權農委會讓現任會長延任；草案同樣逕付二讀，但因水利會反彈兼有自肥之嫌，不了了之。農委會則趁縣市合併升格之際，提案將全國十七個水利會的主管機關統一為農委會，但不敢觸及最敏感的改制議題。

另方面，二○一○年改選前夕，國民黨修法擴大排黑條款，為第三屆參選人大開適用舊規的後門。該次選舉也因此賄聲賄影，買票行情一度喊到兩千元，各地檢署分案偵辦達六十六案。

二○一○年底，國民黨立委張嘉郡提案修法，擬鬆綁排黑條款，讓受緩刑宣告未經撤銷者具參選資格；並一度想趁二○一二年新任立委已選出後的臨時會闖關，終因社會觀感過於負面而喊停。

民進黨團則在前年首度取得國會優勢後，火速通過修法，排除長期遭人詬病的嬰兒會員、A4農地會員之弊；明定年滿二十歲、資格持續六個月、擁○．○一公頃以上農地之會員，才具選舉權。

蔡英文就任總統後，授命曾任農委會主委的立法院長蘇嘉全出面折衝。為使修法的反彈降至最低，過程可說低調。農委會原宣稱將於二○一七年初端出草案，結果遲至十一月九日的行政院院會，與「勞動基準法部分條文修正草案」一併通過。送入立法院後，民進黨團亦不斷鬆懈國民黨團的戒心，最後算準時機，在休會前兩週發動突襲，直接將草案逕付二讀，希望能停止將於四月舉行的第五屆水利會長選舉。