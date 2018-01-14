水利會改制 週二藍綠對決／朝野協商沒共識即表決 國民黨團：反對到底

2018-01-14

〔記者蘇芳禾、鄭鴻達、曾韋禎／台北報導〕立法院臨時會將於週二處理「農田水利會組織通則部分條文修正草案」，民進黨團幹事長劉櫂豪昨表示，水利會改制公務機關後，可讓水資源全民共享，嘉惠更多農民，若朝野協商沒有共識，就會進行表決。國民黨團則反對強渡關山，將反對到底。

民進黨團於去年十二月十五日發動突襲，將政院版草案逕付二讀，本月十六日已屆滿一個月的協商期。政院版草案擬停止今年四月舉辦的第五屆水利會長選舉，並將北基等十五個水利會長的屆滿日，自今年五月三十一日延至二○二○年九月三十日；屆時併同任期屆滿的七星、瑠公兩水利會，改制為公務機關。未來水利會長的任用資格，須為十職等以上公務員、曾任四年以上水利會長或總幹事，或曾任六年以上水利會一級主管。

劉櫂豪表示，水資源應由全民共享，透過國家分配，不應由單一法人處理。他指出，目前全台農地位於水利會灌區僅四十七％，剩下的五十三％灌區外土地也應被照顧，水利會改制能讓所有農民都有水可用，擴大服務面積。

國民黨執政時也曾通過修法

他提醒，國民黨執政的一九九三年間也通過修法，訂於三年內將水利會改制公務機關，後來反悔修回，只改為「遴派」會長；又因陳水扁當選總統，再挾國會優勢修法改為直選；既然國民黨也曾想過改制，何不趁此把事情都處理好？

民進黨立委蔡易餘說，改制絕非操弄選舉，現任會長國民黨佔絕大多數，改制後都會併入未來農業部轄下的農田水利署，均受立法院監督。況且，兩年後由誰執政也還不知道。

國民黨團總召林德福表示，明將召開黨團大會，討論因應策略；國民黨中央與黨團立場一致，反對到底，執政黨應多溝通。國民黨團書記長林為洲指出，若民進黨團堅持強渡關山，國民黨團冗長發言、大量提案都有可能。

林為洲認為，若民進黨真想改革水利會，就應實質討論，例如讓水利會選舉適用「公職人員選舉罷免法」、發包工程採「政府採購法」、成立水權分配委員會因應各種用水之分配。