《星期專論》樂觀看待美台關係

2018-01-14

綜觀二○一七年，從蔡英文總統與美國總統當選人川普通電話，到華府擬定嶄新國家安全策略，帶給台灣前所未有的正面效應，實為台美關係變化不斷的一年。

這段期間好消息接二連三傳來，包括蔡英文過境美國得到妥善安排；美方核准新一批對台軍售；美國新年度國防授權法中，台灣角色獲得重視；及川普提名「友台派」薛瑞福出任國防部亞太助理部長等。

然而，引發憂慮的情況也一再發生，且無一不是牽扯到中國問題。例如，川普在質疑美國的一中政策上打退堂鼓，以及川普在佛州私人海湖莊園招待習近平，自己也在北京獲得如皇帝般的盛宴款待等。在台灣看來，華府與北京的一來一往，彷彿都可能犧牲台灣的利益。事實上，對於美中是否簽署「第四公報」，台灣方面似乎一直保持警戒，但「第四公報」從來就不在計畫內。如今，獲川普提名出任國務院亞太事務助理國務卿的董雲裳，也被認為對北京方面的顧慮太過敏感，進而可能導致台灣在大國角力中退到次要位置。

美一中政策 不可能廢止

過去一年裡，觀察家們的心態在期盼和憂慮間來回擺盪，而我發現自己也在這兩端間摸索出其中的平衡點。在川蔡通話和川普推文質疑美國一中政策後，我試著要求我的台灣朋友克制他們心中那份期待，因為不論是宣之於口或實際為之，廢止一中政策都不可能成真。美國將與中國維持一種可以滿足美方需要的關係，這層關係永遠不會變得「良好」，但也不會完全脫離軌道。美國與眾不同的一中政策，正是確保此等狀態的方式之一。

同樣地，美國也不會背棄台灣，「台灣關係法」就是明證，川普和團隊沒想過破壞美方對台承諾。即使他們有意為之，這個議題的涉及面遠大於白宮、遠大於一位助理國務卿，我想她最多不過反映了國務院傳統上面對北京時的戒慎態度，更加不是川普發一則推特就能決定的事。事實上，這個議題的重大程度超越整個行政體系，美國國會也有話語權，況且，目前國會內親近台灣的議員，在處理台灣議題上活躍的程度，已有十多年不曾出現。

台灣人感到焦慮，是可以理解的。美國是台灣在全球唯一一個各方面都牽涉利益的國家，這讓台灣在相當程度上高度關注華府的風吹草動。我也察覺到，川普政府在執政初期，行事確實難以預料，而在國際關係方面，不可預測性確實有其用途，不一再向盟友做出相同允諾，以及台美沒有建立本來應當具備的溝通管道等，均是其中做法。正因為無法獲悉真正的訊息，台灣方面做出最壞打算也就無可厚非。

美台經濟互動 將有所進展

然而，把所有跡象羅列出來後，台灣方面理應可以懷抱希望迎接二○一八年，甚至更遠的將來。美方對台承諾不僅不會打折扣，還會進一步得到強化。這種情況自然不得北京歡心，卻與美方的外交承諾一致。我期待看到川普政府繼續突破國務院所設下的限制，拓寬與台灣交流的範圍。具體而言，我希望美對台軍售制定出確切的時程表，以滿足台灣最迫切的軍力需求，如戰鬥機和潛艦科技。此外，我也認為，美台經濟互動將會有所進展。美國希望以雙邊自由貿易協定取代跨太平洋經濟夥伴協定（ＴＰＰ），但目前並未獲得各國熱烈回響；倘若台灣採取主動，就有機會合作。

要成就上述事項，需要的不僅是滿腔熱血，還必須嚴肅處之。軍售方面，美方需要台灣在研擬作戰任務和預算需求上務實以對，這有賴更高層級的軍事交流和全新諮詢程序襄助。在經濟方面，台灣必須展現意願，去處理具爭議性的開放市場的問題。不僅如此，台灣還必須設法讓中國去承擔兩岸關係緊張的責任。一旦北京有理由將兩岸破局歸咎於台灣（北京迄今仍無法出此策），就會危及台美關係的進展。

在一一探究各個層面後，可知二○一七年是台美關係美好的一年，放眼未來，甚至還能更好。台美雙方身為夥伴，我們必須緊盯情勢演變，可能會發生讓我們有如吃下定心丸的事情，也可能會發生讓我們如坐針氈的事情，但我們始終都得保持警惕。我們都心知肚明，可以促使我們團結的人或事，遠比意圖分化我們的多更多。

讓我們維繫這樣的信念。

（作者羅曼為美國華府智庫傳統基金會亞洲中心主任；國際新聞中心編譯孫宇青譯）