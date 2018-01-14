緬懷蔣經國 吳敦義：難道要無君、無父

2018-01-14

〔記者施曉光、周敏鴻／綜合報導〕國民黨最近舉辦一連串擴大紀念前總統蔣經國的活動，昨並在台北國軍英雄館舉辦「經國先生逝世三十週年紀念大會」，媒體詢問外界質疑紀念蔣經國只是看「過去」，吸引不了年輕人；吳敦義強調，紀念一位了不起的領袖，是應為之事。

這場紀念大會包括國民黨主席吳敦義、前總統馬英九、前主席連戰、吳伯雄、朱立倫、洪秀柱、前立法院長王金平等重要藍營要角齊聚。會中播放追憶影片，以及過去蔣經國談話、推動十大建設等歷史畫面，彰顯蔣經國對台灣的貢獻。

對於外界批評紀念活動「只是看過去」，吳敦義反問媒體，「如果你的阿公、爸爸生日，難道不祝賀？如果阿公過世多年，你享用他留下來的財富，卻不懷念阿公、阿祖的貢獻？這不是人性善良的部分。」他說，任何一個人都是有感情的，要飲水思源。

吳強調，每個學校、團體會慶祝建校、創立週年，國民黨對於一位了不起的領袖逝世三十週年給予紀念，這是應為的事，「這有什麼好批評呢？這很奇怪，難道我們都要無君、無父、無國、無家？」

馬英九則說，中華民國行憲以來歷任總統民意調查，蔣經國永遠是冠軍，這證明蔣經國是最受台灣人民愛戴的元首，而且蔣經國終結威權時代，打下台灣民主基礎，現在卻有「新的威權體制」蠢蠢欲動，大家一定要提高警覺，不要讓台灣好不容易建設的民主憲政被毀壞。

他並指出，蔣經國對台灣有四大貢獻，包括完成十大建設，提升台灣經濟；解除戒嚴，帶動民主改革；開放兩岸探親，邁向兩岸和諧；厲行勤政愛民，端正政風。

對於國民黨近來擴大紀念小蔣，媒體也關注「國民黨下一個蔣經國在哪？」自豪從「經國學校」畢業的馬英九被問到這個問題時不願多談，只說「這是個好問題！」

馬英九昨天上午也前往桃園市大溪頭寮陵寢謁陵，他獻花、鞠躬向蔣經國致敬，並在靈櫬前追思五分鐘，神情嚴肅，未發表任何談話就離開。

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