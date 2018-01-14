黨產會：蔣經國藉救國團洗腦青年

2018-01-14

將召開第三次聽證會 續查是否為附隨組織

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨昨日擴大紀念前總統蔣經國逝世三十週年，緬懷小蔣在戒嚴時期的豐功偉業。黨產會指出，蔣經國能爭得大位接班，與他一手成立的救國團密切相關，並藉此洗腦及控制青年，黨產會今年將會召開救國團第三次聽證會，持續追查是否為國民黨附隨組織。

蔣成立救國團

爭得大位接班

據了解，一九五○年代擔任國防部政治部主任的蔣經國，不僅為中國青年救國團第一屆主任，更成立「石牌訓練班」培養特務幹部，身兼班主任一職，該班也以「青年敢死隊」名義組訓反共抗俄青年，至對岸中國執行臥底暗殺任務。

黨產會委員表示，國民黨非常擅長包裝蔣經國的形象，將他晚年形象打造得很親民，讓外界忽略小蔣自一九五○年以來，就是台灣第一大情報頭子。

一九五四年三月十八日，蔣經國曾在石牌訓練班，對各情報機關、國防部總政治部、救國團、軍隊黨部等單位同志，以「堅定立場、團結奮鬥」為題精神訓話，強力批判前台灣省主席吳國楨。蔣經國演講提及，「吳是在打擊我們反共復國的基地，打擊我們自由中國的要害，的確我們的要害被他找對了，他指謫的黨、政工、情報、救國團等，皆是反共抗俄的基礎，要是這些工作沒有了，我們抗爭的精神思想也就無形瓦解！」

據國史館去年解密的檔案，國民黨中委會第六組在一九六七年六月廿八日，簽呈中央心戰指導會報予中常委蔣經國，該執行情形彙報表載明，關於敵後及敵前心戰部分，救國團均照鈞座「以自由區知識份子吸引大陸知識份子，親切懇談，講評道理」之指示，邀集台灣各大專院校教授五百人，在五十五年七、八月，分別舉行座談會，並個別發表對毛共匪幫迫害知識份子意見。

透過愛國教育

內化黨國規訓

黨產會委員指出，中央心戰會報由蔣經國主導，除擔任秘密會議主席，更黨、國不分及黨、團一體，由國民黨中央第三組、中央第五組、國防部總政治作戰部、救國團等單位直接參與及提案，國民黨也將知青黨部設在救國團內，直接由黨領導救國團。

委員強調，救國團不僅與國民黨的青運組織有關，蔣經國創團也帶有政治動機，利用救國團爭大位及培養人馬，鬥爭黨內反對派，並透過愛國教育、教官拉黨員、背總統訓詞、暑期戰鬥營及冬令活動，讓數十萬青年學子內化黨國規訓。

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