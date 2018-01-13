M503航路 學者：恐釀空中危機

2018-01-13

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕開南大學觀光運輸學院昨舉辦「M503南向北飛航及三條Ｗ航路對我國影響」座談會，學者指出中國現在啟用M503南向北航路，小小的空域卻有兩個管制單位，且彼此間並未有共同規範，飛航安全深具隱憂。

二○○一年一月三十一日，日本靜岡縣駿河灣發生空中接近事件，兩架飛機要交會時，管制員發錯下降指令，所幸當天空中能見度高，加上駕駛員相信飛機空中防撞系統，一架未持續下降，兩機才未相撞，但空中接近時激烈升降還是造成兩架機上組員、乘客，共一百人輕重傷。隔年在德國烏柏林根上空的兩架飛機就沒那麼幸運，Bashkirian航空兩架班機空中接近時，駕駛選擇相信管制員，導致兩架班機空中撞機，機上七十一人全部死亡。

儘速建立縝密溝通聯繫機制

開南大學空運管理學系副教授盧衍良表示，台北、上海飛航情報區有一大部分重疊，中國現在啟用M503南向北航路，距離海峽中線最近僅四．二浬，差不多就是噴射客機轉彎一圈所需迴旋半徑，但卻有兩個管制單位，且彼此間並未有共同規範，飛航安全令人擔憂。雖然目前使用量還不大，風險情況不是很大，但中國機場成長快速，預估一○九年機場總數將達兩百六十個以上，風險將日趨明顯，應該儘速建立縝密溝通聯繫機制。

前空軍通航聯隊參謀長劉啟昌強調，上海、台北飛航情報區有很大一部分重疊，台灣現行使用的W2、W6、W83航路、金門、馬祖兩個終端管制區、三座機場都位於重疊範圍內，一個區域內分兩個管制單位情況，在國際上還沒發生過；雙方應溝通協調，將可能的飛安風險免除。

保留足夠空域才能確保飛安

成大航太工程學系主任賴維祥指出，中國啟用這些航路多日，目前看來好像可以這樣操作，但隨著航機數量增加，飛機起降風險將增，加上彼此航路有垂直交叉，空中對頭確實存在相當風險，要保留足夠空域範圍，才能確保飛航安全。

對於外界有建議，台灣應將飛中國航線減班或停航作為談判籌碼，淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳表示，近期內，兩岸航班不但不會取消，還會加開加班機，現在討論的是飛航安全，應避免政治化。