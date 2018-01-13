駐衛警控妨害公務 林岱樺無罪確定

2018-01-13

〔記者楊國文／台北報導〕太陽花學運期間，民進黨立委林岱樺因協助日本讀賣新聞記者進入遭佔的立法院議場，與攔阻進場的駐衛警起衝突，被依妨害公務罪起訴，高等法院認定林岱樺無妨害公務犯意，昨維持一審無罪判決，無罪定讞。

檢方起訴指出，林岱樺二○一四年三月廿六日上午十一時，因不滿立院駐衛警李明哲攔阻僅持臨時採訪證的記者進入議場，雙方爭執，她拉扯李明哲並揮拳推打他胸口，妨害李明哲執行公務。

林岱樺強調，她帶領日本讀賣新聞攝影記者進入議場，是立院議事範圍，屬國會自律事項，非司法得介入審查。