陳菊送花 肯定劉世芳顧全大局

2018-01-13

「退下就是下階段的進步提升」

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長陳菊昨至立委劉世芳服務處送花打氣，情同姊妹的兩人相互擁抱。陳菊除肯定劉世芳顧全大局，也認為有時候退下，就是下階段的進步提升，市民會更深刻認知。

陳菊說明，劉世芳對高雄貢獻很多，她支持劉世芳是理所當然，可惜大家秉持的理想與價值被操弄扭曲，讓世芳受到傷害，她很不捨，但政治現實就是這樣。

她進一步指出，民調都是高高低低、起起伏伏，但世芳思慮周詳，不只有初選勝出的考量，還考慮到民進黨現階段處境，以及鄉親對高雄的疼惜與期待。

陳菊轉述劉世芳想法說，初選過程萬一讓黨受傷、支持者分裂，世芳寧可自己受傷與承擔。對於其退選決定，陳菊坦言當下不敢建議，但最終仍佩服、認同並同意。

陳菊認為這決定很難，但做這樣的決定後，想必劉心情可以海闊天空、雲淡風輕，有時候退下，就是下階段進步提升，而市民也會對世芳有更深刻的認知。

陳菊透露，本來不知如何面對劉世芳團隊與支持者，但不能不來，所以偕同三位副市長，專程到劉的服務處送花打氣，同時向支持者致意。

支持者對劉世芳退選都感到難過，現場還有人舉著「芳姐、請三思」的紅布條，不少人哽咽，直言可惜。

陳菊說，世芳既然決定，所受傷害已不重要，最終也希望高雄人看到她堅持價值理想、顧全大局的氣度，不希望民進黨受傷。陳菊也對所有願意為高雄努力的人，都給予高度祝福。