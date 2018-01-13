「鴻運計畫」可能下半年重啟招標

2018-01-13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍招標代號「鴻運計畫」的海軍兩棲船塢運輸艦，去年三次招標未果，原定最快今年初重啟招商，但因軍方去年底和慶富造船解除獵雷艦案合約後，決定重新檢討國軍招標流程、戰備需求，因此，蔡英文總統任內首起「國艦國造」的「鴻運計畫」，須等今年五、六月檢討報告出爐後，再行招標。

國防部為汰換服役逾四十年的旭海級船塢登陸艦、新港級戰車登陸艦，因此推動「鴻運計畫」儎台建造案，總預算卅六億○二○四萬元，戰鬥系統則由中科院負責，計畫在二○二一年取得首艘艦。

不過，軍方去年招標「鴻運計畫」卻一波三折，去年四月十二日至五月十日首度對外公告招商，卻無造船廠投標而撤案。軍方隨後於去年六月廿一日至七月十日二度招商，但僅中信造船投標，不符「政府採購法」須三家以上的規範，最終流標收場。國軍雖依法放寬廠商投標數限制，在去年七月十二日至七月十九日第三度招商，中信造船也再度投標，卻因計畫書所提裝備系統缺項，不符招標規範與資格，因此再度流標。

由於造船業反映「鴻運計畫」的標金僅卅六億餘元，對船廠而言過低，因此國軍決定，針對造艦預算不足部分，重新研討標案。外傳最快去年底、今年初左右重啟招商。

不過，獵雷艦案爆發財務、履約爭議後，國軍在去年十二月十三日和慶富解約，並針對我國戰備需求、招標流程等全盤檢討，期程約半年，最快今年五、六月才有初步結果。據悉，為求慎重起見，國軍也暫緩「鴻運計畫」重新招標進度，待相關檢討作業完成後，才進行招商事宜。

「鴻運計畫」兩棲船塢運輸艦排水量約一萬噸，將搭載七六快砲、方陣快砲、「海劍二」飛彈等。除戰時搭載各式兩棲登陸艇、AAV7兩棲突擊車、各式車輛、直升機、武裝部隊官兵，強化我國兩棲作戰能力。