國軍標案 立委︰應納更多元意見

2018-01-13

引入財務專家把關 杜絕不良廠商

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍去年十二月和慶富公司解除獵雷艦案合約，同時檢討國軍招標流程，連帶使「鴻運計畫」等「國艦國造」標案延後辦理，對此立委認為，國防部應納入更多元意見，亦可跨部會尋求經濟部等單位合作，除引入財務管理專業，也應評估我國造船廠能量能否因應現有標案，妥適安排建案先後順序。

民進黨立委王定宇指出，「鴻運計畫」和獵雷艦案都有一個共同問題，軍方設計標案時，財務專家的能量似乎不足，導致審核投標廠商資格時，可能出現風險。因此，他要求國防部應將財務管理能量納入，才能杜絕慶富等不良廠商。

王定宇表示，我國推動「國艦國造」，造艦案相當多，但國內造船廠能量能否承擔，如果不行，是否可能衍生船廠成本增加，或投標意願降低。呼籲國防部檢討時，釐清我國造艦案的先後順序，也應和經濟部等單位合作，確切掌握我國造船能量規模。

民進黨立委羅致政認為，如涉及對美軍購，可能因為匯率調整，導致報價與原先預估預算不同，這部分立法院可以理解。但國內招標不該出現類似問題，如標案擬定，價金較無調整空間，因此，國防部應透過這次獵雷艦案檢討，包括招標評分表擬定、標單設計等，納入更多不同領域的意見，不要僅站在軍方角度看待此事。

國民黨立委許毓仁指出，從慶富案可見，國軍採購案遇到潛在弊端時，無法即時「止血」，因此，國防部通盤檢討國防採購流程時，應含括前期評估、合約設計、廠商控管、廠商資金來源等層面。國民黨立委呂玉玲認為，國防採購建案茲事體大，國防部雖可以簡化程序，但絕不能缺乏相關評估作業。