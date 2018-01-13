婦聯會343億資產 須4個月分期捐出

2018-01-13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕婦聯會去年與內政部、黨產會簽署行政契約備忘錄，同意捐還九成資產三百四十三億元給國庫，內政部長葉俊榮昨日受訪表示，這筆鉅款其中至少二百億元要做長照用途，未來三方行政契約簽定後，三百四十三億元須在四個月內全部匯款完成，「簽完就是要執行！」

葉俊榮表示，婦聯會要捐出的三百四十三億元，基本上是捐注國庫的各項特種基金，要用在長照的部分，是捐給政府的長照基金，絕不會亂分散而無法集中運用，「取自於人民的勞軍捐，就是回歸於人民」，其他用在社福、醫療等項目。

葉俊榮指出，會採分期捐款方式，是為了作業方便，分幾期不是重點，三方簽約後，就是要在四個月內全部匯完。其實要捐多少錢，不是婦聯會最在意的，「尊嚴才是婦聯會最在意的！」

祭出「尊嚴」牌 打動婦聯會

葉俊榮提及，他抓住要尊嚴這一點，不斷與婦聯會斡旋協商，更告訴婦聯會律師，「要更大方把資產還給公眾，越爽快，社會越能認同婦聯會轉變的決心」，這有打動婦聯會，讓婦聯會自願將捐八成提高至九成，內政部從不逼迫要多捐一點，這都是相互協調及信任的結果。

「婦聯會及其海內外分會未來將全部解散！」葉俊榮說，婦聯會沒要另外成立「婦女聯合公益基金會」，但婦聯會對其組織有很深認同，政府不是要消滅自我認同，還肯定婦聯會對勞軍的貢獻，會留下一成資產給婦聯社福基金會做公益。

葉表示，一成資產扣除必要行政費用後，會轉給婦聯社福基金會，因基金會有勞軍捐的錢，加上當年由婦聯會捐助成立，所以須接受公共監督，董事會三分之一席次要讓政府代表進駐。

董事會不再由官夫人組成

葉強調，董事會的組成會改變原本的官夫人架構，不會清一色都是女性，年齡將比現在年輕，其餘剩下的董事會代表，婦聯會要納入社會公正人士；婦聯社福基金會的董事會政府代表由衛福部指派，華興育幼院就由教育部指派，轉型後回歸目的事業主管機關，當然未來董事會名單，社會也會加以檢證。