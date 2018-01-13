葉俊榮︰為了簽約 不得已撤換辜嚴

2018-01-13

回顧婦聯會案歷經波折 不撤換主委 協商走不下去

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部、黨產會、婦聯會將在一月底前簽定三方行政契約，讓婦聯會及其海內外分會在四個月內解散走入歷史，並捐還九成資產三百四十三億元予國庫。內政部長葉俊榮昨接受本報專訪表示，婦聯會案歷經五個多月波折，在逼不得已撤換前婦聯會主委辜嚴倬雲後，才使協商導回正軌，撤換是為了能簽約，也讓婦聯會案成為政府處理轉型正義第一件成功標的。

懲罰負責人條款 卡關主因

「釋出善意是為了解決問題！」葉俊榮指出，處理婦聯會的原則不是要追究個人責任，這不像二二八事件、白色恐怖有那種殺人或被殺問題，婦聯會問題主要是來自人民的勞軍捐，在時代任務結束後，沒有合理了結，組織還繼續延續存在。

葉俊榮提及，婦聯會的本質不是加害者問題，內政部不是要追究元凶，沒要針對辜嚴倬雲制裁，僅要求組織落實民主轉型及三大原則，過去協商會不斷卡關，是因為懲罰負責人條款，產生非常大顛簸和發酵。

回顧三方協商過程，葉俊榮指出，其實辜嚴倬雲早在去年七月廿四日就回函同意簽約，大家都有共識「以協商和解代替對抗」，但外界仍不斷喊話說要制裁辜嚴，確實造成協商很大困難。葉俊榮憶及，懲罰負責人條款造成婦聯會很大反彈和疑慮，讓整件事回到要求交代勞軍捐的原點，加上剛好「促進轉型正義條例」三讀通過，婦聯會更不願簽約，在逼不得已下，只好祭出撤換負責人。

葉俊榮指出，撤換是不得不採取的斷然措施，不撤換的話，協商走不下去，「撤換只是為了回到談判主軸，不表示要放棄協商」，加上真正參與協商的成員和基礎都還在，與現任主委雷倩早有互信基礎，最後才能順利先簽定行政契約備忘錄。

葉強調，早在去年十二月撤換辜嚴倬雲之前，就與雷倩、葉金鳳、秦舜英、陳慎等婦聯會常委，多次在內政部協商，協商代表及律師都贊成簽約，唯獨那一％的人反對，若辜嚴當初願親自來協商，相信她也會同意簽約，更不會被撤換。