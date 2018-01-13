汪希苓：情治機關內鬥 曝江南案

2018-01-13

〔記者施曉光／台北報導〕《破局：揭祕！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕》一書昨在蔣經國逝世卅週年前夕發表，書中訪問當年因「江南案」被蔣指示嚴辦入獄的前國防部情報局長汪希苓。汪披露說，「江南案」會曝光是因為情治機關鬥爭。

汪希苓本人出席發表會，致詞時對蔣經國多所讚揚，會後面對媒體詢問不願多說，只說「一切為了國家利益」。

當年在美國公布「保命錄音帶」，指控蔣經國政府指使竹聯幫大老陳啟禮等人刺殺美籍華裔作家劉宜良（筆名江南），事後卻意圖要將陳啟禮等人滅口的竹聯幫元老級人物「白狼」張安樂，特別到場向汪希苓致意。張強調，當年自己的行為是為了救大哥，結果卻害到汪希苓，但他對蔣經國一點都沒有怨恨；他還對汪希苓說，「你是做你應該做的事，要我是你，我也會做。」

另一位與汪希苓同因「江南案」被蔣經國嚴辦入獄的前情報局副處長陳虎門則說，雖然以現今眼光看待，是不允許的事情，但「當時做一定對」，「我們身為軍人尤其是情報幹部，追隨長官，是為職責所做，我沒一絲後悔，也不認為是錯誤，只是為國家盡一分責任。」

指劉宜良還要寫宋美齡

才惹來殺身之禍

汪希苓在書中披露，當年情報局決定派員赴美「制裁」劉宜良，不是為已出版的《蔣經國傳》，而是消息傳出劉宜良還要再寫《宋美齡傳》，詆毀蔣宋美齡，最後事情曝光則是因為情治機關互鬥。

根據汪希苓的回憶，當時國安局清楚情報局派陳啟禮等人到美國暗殺劉宜良，卻在三週後發動「一清專案」掃黑，並要求警方第一時間先逮捕陳啟禮等人，再處理其他幫派人士，過程中不但瞞了情報局，甚至國安局第一時間就通知美方已逮捕「江南案」凶嫌。

當時的國安局長是汪敬煦，指揮「一清專案」的國安局第三處處長馬端薄，曾被汪敬煦推薦接任情報局副局長，但被汪希苓拒絕。