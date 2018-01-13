馬英九：蔣經國晚年開放改革 並非被迫

2018-01-13

〔記者施曉光／台北報導〕今天是前總統蔣經國逝世卅週年，前總統馬英九昨出席《破局：揭祕！蔣經國晚年權力佈局改變的內幕》新書發表會致詞時表示，蔣經國對台灣有四大貢獻，包括「十大建設」造成台灣經濟起飛、「解除戒嚴」才有後來的民主發展、「開放探親」開啟日後兩岸關係，以及「勤政愛民」端正台灣政風，每一項都是歷史性的貢獻。

稱蔣經國對台灣有四大貢獻

對於新書解讀蔣經國晚年是迫於國內外壓力才開放，馬英九看法不同。他強調，蔣經國絕非僅因「江南案」、「十信案」等因素才開放，而是與當時國際社會與兩岸關係變化有關；自從中國大陸與美國建交後，促使美國與台灣斷交、撤軍並廢除中美共同防禦條約，中共隨即提出「和平統一」、「三通四流」，鄧小平還提「一國兩制」，在這種情況下，如果台灣仍然處於動員戡亂狀態會相當突兀，而且解嚴、開放探親的壓力也愈來愈大。

馬英九指出，當年國際社會所認知的戒嚴，與台灣實際執行戒嚴狀況不同，有一次蔣經國問他「戒嚴」在英文中的意思，他向蔣解釋有「無法無天」、「軍事統治」等意義，蔣經國才開始了解國際社會誤解了台灣，戒嚴成為台灣沉重的包袱，後來台灣解嚴得到國際社會普遍好評，台灣國內民主也漸漸發展，絕非只是江南案等因素。

當年因「江南案」入獄的前國防部情報局長汪希苓也出席記者會。汪表示，蔣經國是一位有遠見、理想具有一貫性的人；民國五十八年他被派往美國擔任海軍武官時，蔣當面告訴他，爭取向美國購買武器裝備，不是為了攻擊中國大陸，只是要讓對岸知道武力攻台要付出代價，台灣要發展的是經濟建設，並且在自由民主的方式上，讓中國大陸同胞羨慕台灣，進而影響中國大陸改變。他強調，蔣經國晚年開放探親、兩岸交流有其一貫理想，不是外界認為的被迫改革。

柯文哲：懷念獨裁者 值得反省

出席新書發表會的台北市長柯文哲致詞時，雖肯定蔣經國對台灣有貢獻，但在台灣仍是評價兩極，而且即使是一位獨裁者，死後迄今仍受眾人懷念，究竟是大家對歷史不了解，還是當前台灣政治出了什麼問題，值得我們反省。

柯認為，對於蔣經國統治台灣的歷史，大家是「遺忘多於記憶、懷舊多於認識、忽視多於檢討」。重新面對歷史，不好的地方避免再犯，好的部分繼續發揚光大，才是認識歷史的正確態度。