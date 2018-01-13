宋楚瑜舉商鞅變法 籲蔡英文堅持改革

2018-01-13

〔記者鄭鴻達／台北報導〕在前總統蔣經國逝世卅週年前夕，親民黨主席宋楚瑜昨發表新書《蔣經國秘書報告》；由於蔡英文總統上任後推動年改、追討不當黨產等多項改革，宋楚瑜特別借古喻今，以商鞅變法為例，強調改革當然會面臨反彈，因此領導人要有決心，在該堅持時堅持。

面對改革反彈 領導人要有決心

母喪後低調多時的宋楚瑜，選擇在蔣經國逝世卅週年前夕舉辦新書《蔣經國秘書報告》發表會，暢談當年在蔣經國身邊擔任秘書的日子及見聞。

宋楚瑜回顧擔任蔣經國秘書的過往時，不時強調蔣經國做事情始終堅持，不僅要「do the right thing（做對的事）」，更要「do the thing right（把事做對）」，最重要的，是要知道做這些事是「for who」。

媒體問，若將蔣經國與蔡英文同時進行民調，孰高孰低？宋會給幾分？宋楚瑜未正面回應，但提及蔡總統就兩岸問題，在就職演說及國慶演說中，多次強調「堅持中華民國憲法」，並稱讚蔡就兩岸問題部分「還算穩健」。

宋楚瑜指出，兩岸關係是否能進一步跨越，坦白說兩岸都有一些執著，雙方都有比較激進及堅持的，因此他不評論該給幾分，但也呼籲領導人要在該堅持時堅持。

宋楚瑜並以秦代商鞅變法中改革舊朝貴族為例，說明當年台灣解除戒嚴過程，建議蔡英文收看中國電視劇《大秦帝國》。他表示，戲劇不一定是史實，但劇中說商鞅當年在變法前，花了好幾天，與當朝的秦孝公溝通政策。

宋楚瑜說，當被改革的對象過去是坐以待「幣」，被改革時，當然不會坐以待斃，當然會反彈，因此領導人要有決心，執行的團隊要有共同觀念，一如商鞅徙木立信，讓改革奠基在人民的信任上。