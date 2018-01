宋楚瑜舉商鞅變法 籲蔡英文堅持改革

2018-01-13

〔記者鄭鴻達/台北報導〕在前總統蔣經國逝世卅週年前夕,親民黨主席宋楚瑜昨發表新書《蔣經國秘書報告》;由於蔡英文總統上任後推動年改、追討不當黨產等多項改革,宋楚瑜特別借古喻今,以商鞅變法為例,強調改革當然會面臨反彈,因此領導人要有決心,在該堅持時堅持。

面對改革反彈 領導人要有決心

母喪後低調多時的宋楚瑜,選擇在蔣經國逝世卅週年前夕舉辦新書《蔣經國秘書報告》發表會,暢談當年在蔣經國身邊擔任秘書的日子及見聞。

宋楚瑜回顧擔任蔣經國秘書的過往時,不時強調蔣經國做事情始終堅持,不僅要「do the right thing(做對的事)」,更要「do the thing right(把事做對)」,最重要的,是要知道做這些事是「for who」。

媒體問,若將蔣經國與蔡英文同時進行民調,孰高孰低?宋會給幾分?宋楚瑜未正面回應,但提及蔡總統就兩岸問題,在就職演說及國慶演說中,多次強調「堅持中華民國憲法」,並稱讚蔡就兩岸問題部分「還算穩健」。

宋楚瑜指出,兩岸關係是否能進一步跨越,坦白說兩岸都有一些執著,雙方都有比較激進及堅持的,因此他不評論該給幾分,但也呼籲領導人要在該堅持時堅持。

宋楚瑜並以秦代商鞅變法中改革舊朝貴族為例,說明當年台灣解除戒嚴過程,建議蔡英文收看中國電視劇《大秦帝國》。他表示,戲劇不一定是史實,但劇中說商鞅當年在變法前,花了好幾天,與當朝的秦孝公溝通政策。

宋楚瑜說,當被改革的對象過去是坐以待「幣」,被改革時,當然不會坐以待斃,當然會反彈,因此領導人要有決心,執行的團隊要有共同觀念,一如商鞅徙木立信,讓改革奠基在人民的信任上。