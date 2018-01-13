宋楚瑜新書披露赴美3個月 意外讓馬英九崛起

2018-01-13

〔記者鄭鴻達／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜昨發表新書《蔣經國秘書報告》，意外又挑起「宋馬情結」。宋楚瑜意有所指地說，他於一九八二年以艾森豪獎學金得主身分赴美訪問三個月，時任總統府第一局副局長的馬英九被相中，代理他為先總統蔣經國接見外賓時的英語翻譯工作。新書提到宋楚瑜當年的美國行，意外促成馬英九的崛起。

宋楚瑜以口述歷史的方式，在書中還原他在蔣經國身邊擔任秘書的十四年歷程；在新書發表會上，宋楚瑜也暢談蔣經國擔任行政院長、總統時的治國理念、作法。

指馬1982年因代理翻譯工作 開始接觸蔣經國

宋楚瑜提及，他自政大畢業且役畢後，至美國留學、打工七年，未曾想過有一天會在蔣經國身邊服務；蒙時任新聞局長錢復推薦，他自一九七四年起，開始擔任蔣經國的秘書，自此開啟了十四年的秘書生涯。

宋楚瑜也指出，他卅多歲的那幾年，一直是美國艾森豪獎學金正選，但因擔任新聞局副局長、局長，同時又擔任蔣經國秘書並負責外賓翻譯工作，脫不開身，直到一九八二年年滿四十歲，在超過獎學金年齡的上限前，才正式赴美。

宋楚瑜表示，因要赴美國訪問三個多月，期間須有人代理他為蔣經國接見外賓時的翻譯工作，時任總統府第一局副局長的馬英九被相中，而馬接手的這段期間，正是馬與蔣直接接觸的開始。宋楚瑜此次的訪美行，可說意外促成馬英九的崛起。