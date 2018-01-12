與五院院長餐敘 總統盼各院合作 落實司改

2018-01-12

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統昨在總統府與行政院長賴清德等五院院長餐敘，強調政府是一體的，要用最高的效能，回應人民的期待。據轉述，會中主要就司法國是會議結束後，後續相關工作涉及五院業務意見交換。

參與餐敘者包括賴清德、立法院長蘇嘉全、司法院長許宗力、考試院長伍錦霖及監察院長張博雅。副總統陳建仁、總統府秘書長吳釗燮、副秘書長劉建忻等也在座。

總統指出，在憲政體制中，五院各有職掌，但也有不少業務需要彼此協調合作，就像齒輪之間互相牽動，需要有更多溝通潤滑的機會。例如國人最關心的司法改革，包括司法院、行政院所屬的法務部提出的改革提案，都需要經立法院通過。

總統指出，司法人員考試晉用改革，也需要和考試院來共同規劃；至於強化對司法人員的監督，則一直是監察院重要的工作。五院之間能夠協調合作，改革的主張才能夠落實。

總統府發言人黃重諺會後轉述，司法院近期陸續提出「國民參與刑事審判法草案」、「犯罪被害人訴訟參與制度及被害人保護規定草案初稿」等相關法案，希望行政與立法兩院給予支持。

黃並說，司法專業人才的選才與培訓改革部分，未來朝向將司法官、律師及政府法制人員考試及培訓加以整合，權責機關考試院也與用人機關的司法院、行政院交換意見。