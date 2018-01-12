美金公債抵8.6億追徵 國民黨被駁回

2018-01-12

查封國民黨不動產 不會停止

〔記者陳鈺馥、施曉光／台北報導〕國民黨早年以「轉帳撥用」無償取得國有房地，黨產會認定為不當黨產，處分追徵八．六億餘元，因國民黨拒繳，行政執行署去年起查封其不動產，國民黨則提異議及申請停止執行，擬以美金公債及現金股利抵債；據了解，行政執行署已在去年底駁回異議，徹底打臉國民黨。

國民黨︰應尊重法律程序

國民黨發言人黃健豪昨回應，監察院已認為不當黨產處理條例違憲，台北高等行政法院也於日前裁定黨產條例有違憲之虞，因此相關行政作為應等到大法官釋憲後，再視解釋案結果依法行政。他並呼籲行政執行署在查封人民團體財產時，應尊重法律程序，勿淪為特定政黨的附隨組織。

執行署︰無清償效力 無法以此抵銷

國民黨以「轉帳撥用」方式無償取得四百五十八筆特種房屋基地，去年六月被認定為不當黨產，國民黨不僅拒繳價金、發動抗爭，還要求以美金債券抵繳追徵。

據悉，行政執行署去年已陸續查封松山區黨部、國民黨智庫等不動產；針對國民黨所提異議及申請停止執行，另在十二月廿八日駁回，明文「行政執行，除法律另有規定外，不因聲明異議而停止執行」。

行政執行署聲明異議決定書駁回理由，指國民黨未在二○一七年七月十六日之前繳納，全案移送台北分署後，命國民黨於八月廿五日繳清八億六四八八萬餘元，國民黨屆期未繳，派委任代理人到場陳述，擬以美金公債抵償追徵價額。

駁回理由載明，美金公債不具金錢清償效力，無法以此抵銷本件的追徵價額；國民黨另提出以現金股利作為清償方案，因黨產會令中投公司移轉國有，其所生之利益不得作為本件執行標的。

聲明異議決定書指出，因國民黨未繳納追徵價金，所提出抵銷或清償方案，黨產會認為不得為執行標的，尚難就國民黨存款及不動產之執行，有所謂違反比例原則；國民黨主張執行行為違反必要性、合理性及比例原則云云，亦無理由。

黨產會強調，財政部早在一九九○年代就認定美金公債已形同廢紙，若拿來抵償的主張能成立，那國民黨為何不先拿去發黨工退休金及薪水？國民黨的異議被駁回並不意外。

黨產會表示，國民黨名下相關不動產已被行政執行署查封，行政執行署接下來對於這筆債務，應勇於認事、依法繼續進行估價與拍賣，才能真正落實轉型正義。