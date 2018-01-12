整修金華官邸 政院：非為賴揆個人

2018-01-12

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德即將入住的金華官邸年久失修，政院著手進行整建，在野黨立委卻質疑裝修經費逾千萬元；行政院發言人徐國勇昨表示，官邸是國家制度，維修也是為了以後的閣揆都能夠入住，把整建當個人事件看待是錯誤的。

徐國勇：換冷氣就要幾百萬元

徐國勇說，金華官邸占地較大，還有隨扈與維安人員進駐，屋頂的漏水非常嚴重，冷氣也用了廿幾年，光是換冷氣設備就要幾百萬元，請大家思考一下該不該換？

位在台北市金華街與麗水街口的金華官邸，扁政府執政時期的多位行政院長，包括游錫堃、謝長廷、張俊雄等人都曾入住。不過，二○○八年政黨輪替後，馬政府歷任閣揆都未遷入，毛治國因此在擔任閣揆任內，將金華官邸活化為社會企業聚落及青創基地。

據悉，基於維安考量，蔡英文總統去年指示行政院要為時任閣揆的林全尋求適當官邸，政院最後選定金華官邸並開始進行整修，但官邸尚未整修完成，林全即辭職，賴揆去年九月由台南市北上組閣，因金華官邸尚在整修，他目前暫住信義官邸。

賴士葆：整修要花一千二百萬

國民黨立委賴士葆表示，這次金華官邸整建包括老舊空調主機汰換、屋頂隔熱、配合隨扈警官車隊進出改善動線整建圍牆等，合計要花費一千二百四十二萬元。

徐國勇則表示，金華官邸原本就是行政院長官邸，因為多位院長沒有入住，政府未編列預算維護，造成官邸年久失修，現在開始裝修，才導致預算看起來多了一點。金華官邸經費的細節，會在官邸完成裝修之後向外界報告，每一筆預算都是公開的，不可能花錢卻向外界隱瞞。

徐國勇表示，金華官邸現有的規劃，原本就有Ｂ、Ｃ、Ｄ三棟隨扈宿舍，若行政院長不住官邸，分三班的警衛隊及司機共四十人就必須在院長住所附近另租屋當宿舍，且當地為台北市精華地段，長期下來租金也是一大筆費用，他呼籲大家應著眼於建立國家制度來考量。