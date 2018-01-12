M503衝擊 學者：兵棋推演 做好準備

2018-01-12

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國片面宣布啟用M503等航路，引發飛安與空防疑慮，同時也破壞台海現狀，淡江大學國際事務與戰略所教授翁明賢昨認為，中國此舉是對台灣的測試，同時也測試美國，因為美國通過「國防授權法案」，讓美台軍艦可互訪停靠，中國對此非常擔心；因中國二○一八到二○二○年對台戰略主軸即將定調，他建議政府可以透過適當的兵棋推演，做好準備。

三銜接航路 壓縮我預警時間

國策研究院昨舉辦「中共片面啟用M503航路對兩岸與亞太局勢之衝擊」座談會，由中山大學教授林文程主持。國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤表示，中國的Ｗ三條航路，現在還沒有使用西向東，僅東向西單向飛行，如果政府在此時維持沉默，未來勢必會雙向開放；而中國啟用Ｗ三航路後，增加我方戰管負擔，也使得我空防反應時間至少縮減一半。

中山大學中國與亞太區域研究所教授郭育仁指出，中國片面啟用M503北上航路，在最近兩韓復談下，並未引起國際社會太多關注，連日本官方、智庫、媒體也沒有對此有任何發言或報導，「相信這不是巧合，而是對岸精心設計的時間點」，目前整體的東亞局勢，對台灣相對不利。

我應聲援中國人權 反轉局勢

健行大學企管系教授顏建發說，蔡總統所提的「維持現狀」，不可能一直是靜態的，當對岸破壞現狀，必須要有相應的動態調整，政府可利用這次M503機會，進行我國防硬軟體以及外交上的積極動作。

顏建發強調，蔡政府過去做法保守，只會批中國傷害兩岸人民感情，「這樣太弱了」，應該要抓住中國的弱點，也就是民主人權的價值，聲援中國的民主人權議題，把戰場拉到中國內部，否則對岸步步進逼，台灣空間會越來越小。