潛艦國造 業界籲有效整合能量

2018-01-12

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍推動「潛艦國造」政策，初步合約設計將在今年二、三月左右完成，首艘艦最快將於二○二五年服役；礙於我國未曾有造潛艦經驗，產業界知情人士表示，「潛艦國造」須面臨的挑戰，在於「標準檢驗」與「能量整合」，尤其裝備安全為潛艦最重要的一環，政府應儘速盤點能量，並在合約設計階段落實。

對於潛艦國造期程與未來規劃，該人士表示，雖受限於機密，無法透露全案細節，但業界仍抱持樂觀態度，「以前我們沒經驗，不代表我們不行」。不過關鍵在於，我國亟需建置潛艦檢驗標準與能量，在二○二○年完成合約設計階段以前就須落實，確保未來潛艦服役後的安全，因此，政府單位應開始盤點，我國能量是否足夠，並做出適切投資。

該人士也強調，「潛艦國造」另一個須跨越的關卡，在於各方能量的整合。對我國而言，潛艦部分裝備籌獲，的確是個挑戰，如較難獲得的裝備獲國外商源挹注，我國產、官、學界能否有效整合能量，都有待政府加把勁。

該人士透露，有國外專業人士在數年前參訪我國造船業，認為我國「潛艦國造」沒有問題，但有些「Know how」需要請益。另外，政府可能擔心被戴上「圖利廠商」的帽子，可是如沒有政府支持，該案也會遭遇困難。因此，業界有意透過今年度「海事展」，請台船將目前潛艦未涉機敏、已完成整合的技術公開，建構各界都可參與的平台，促成政府和產業界進一步互動。