駁留美抓耙仔說 馬：李大維怎麼辦

2018-01-11

〔記者林良昇、蘇芳禾／台北報導〕前總統馬英九昨受邀到國民黨中常會專題演講時提到，國民黨近期向黨產會要求解凍辦理中山獎學金的經費遭拒，黨產會引用據說ＣＩＡ在一九七九年的報告，稱在美國大學校園內有台灣特務學生；曾領取中山獎學金的馬英九表示，他要表達嚴正抗議，這種毫無證據的指控污衊，領中山獎學金的同學絕不接受。

馬英九說，前民進黨主席許信良、外交部長李大維、前駐美代表沈呂巡都領中山獎學金，如果領中山獎學金的留學生都是「抓耙仔」，「李大維部長怎麼辦呢？」所以該說法是沒有道理、沒有常識的。

民進黨立委李俊俋對此表示，馬英九曾任總統和國民黨主席，說過要讓國民黨黨產歸零，應該要有領導人高度，認真地去面對國民黨歷史錯誤，不要和幼兒園小朋友一樣，拉東扯西。

馬質疑，民進黨執政過八年，「難道沒有去查過嗎？」而他競選總統時，當年在美國哈佛大學的老師孔傑榮曾來信表示，「馬英九如果是特務學生，我絕不讓他進博士班。」

蔣經國逝世卅週年，馬英九昨受邀至國民黨中常會演講「蔣經國與我」。中常委關心馬涉「三中案」再被北檢調查的近況，馬也向中常委大發牢騷說，特偵組偵辦「三中案」，在民國一○三年七月底簽結；現在重啟調查，是有人去告他侵占黨產，檢察官做為依據，到底真相如何？「只有請北檢告訴我們」。國民黨主席吳敦義則對馬送暖，稱國民黨絕對相信且支持他。