年底縣市長選舉 11/24投票

2018-01-11

民進黨六都以外執政縣市議會 過半提名為目標

〔記者鍾麗華、楊淳卉／台北報導〕今年底將進行縣市長、縣市議員等九合一選舉，中選會昨邀集所屬直轄市、縣市選委會召開二○一八年地方公職人員選舉第一次選務工作協調會議。對於投票日規劃十一月廿四日或十二月一日兩案，會中初步決定十一月廿四日（星期六）舉行投票，但仍待十六日委員會議進行最終確認。

通過基東嘉市提名名額

民進黨中執會昨則核備通過基隆市、嘉義市、台東縣等三縣市議員選舉提名名額。會中討論，基隆市、新竹縣、彰化縣都將擴大提名，增加黨內議員提名席次。至於六都外的民進黨執政縣市議會，今年底選舉，民進黨以過半提名為目標。

基隆市因執政考量，加上婦女保障名額，由二○一四年通過提名十二席，今年增至提名十六席到十七席；新竹縣二○一四年時只登記六席，今年則通過提名十五席；彰化縣二○一四年提名廿五席，此次增加提名至廿七席到廿八席。至於嘉義市，則維持二○一四年提名的八席，台東縣也維持開放登記。

民進黨選對會建議，除非本屆選區變動、席次增加或上屆採開放參選之外，本屆議員提名名額不得低於上屆提名名額，如有例外，須充分敘明理由。非直轄市部分，屬於執政縣市，選對會建議朝提名過半來努力，但此方向未提報中執會。

中執會也通過台南市長、高雄市長、宜蘭縣長、嘉義縣長候選人提名資格，入黨連續滿二年資格部分，以二○一八年十二月卅一日為計算基準日，即應於二○一六年十二月卅一日（含當日）前入黨。建議收取登記相關費用數額，為登記費卅萬元、民調費六十萬元、保證金十萬元，總計一百萬元。