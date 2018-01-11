343億捐國庫 婦聯會要分期

2018-01-11

〔記者陳鈺馥、盧冠誠／台北報導〕內政部、黨產會與婦聯會於去年底簽署三方行政契約備忘錄，婦聯會宣布九成資產、約三四三億元將捐予國庫；據了解，由於婦聯會數百億元現金多存在土地銀行，一次全捐讓銀行負荷不了，將採「分期捐款」方式處理。

一次全捐 會讓銀行負荷不了

不過，有公股行庫主管認為，土銀是財政部一○○％持有的行庫，國庫在土銀應該有帳戶，就算沒有也可以直接開戶，然後兩邊相互轉帳即可，對土銀一點影響都沒有。

如果把逾三○○億元直接轉出呢？行庫主管指出，對土銀這種大型行庫也不成問題，相信土銀資金調度能夠掌握；如果土銀存放比過低，這樣還能解決爛頭寸的問題，可以降低資金成本。

內政部、黨產會與婦聯會目前正會商行政契約內容，有黨產會委員昨指出，婦聯會資產捐國庫工程浩大，捐款方式不是直接一次把錢從銀行全轉給國有帳戶，相關細節仍在研商中。

據黨產會清查發現，截至去年五月底，婦聯會及分會現金與銀行存款達三七五億餘元。黨產會委員說，婦聯會現金存款幾乎存在土地銀行，一部分在兆豐銀及中信銀，存在土地銀行的金額高達二百多億元，婦聯會存款將會是土銀最大宗的提領案，若一次從土銀搬走二百多億元，恐怕連銀行都負荷不了，所以會採取分期捐款。

婦聯會持有股票部分，未來將全部變賣折現，拆分比例仍為九成捐國庫、一成留給婦聯社福基金會，婦聯會所持有不動產是否也要變賣，仍在協商研議中。

據了解，市值高達六億元的婦聯會總部大樓「美齡樓」，因登記在婦聯社福基金會名下，該不動產未納入行政契約標的，將留給基金會繼續使用，官方則依約派三分之一比例政府代表，入主四大基金會董事會監督，讓陽光照進基金會。