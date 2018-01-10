彰縣》魏明谷尬王惠美 中間選民成關鍵

2018-01-10

記者劉曉欣／特稿

今年底彰化縣長選舉，綠營與藍營均已完成提名，由民進黨現任縣長魏明谷與國民黨現任立委王惠美對決。魏明谷端出「綠電大縣」的發展對策，要靠政績贏得選戰；王惠美也不甘示弱，猛攻綠營全面執政的缺失以及縣政「跳票」事件。

魏明谷與王惠美都曾擔任縣議員、立委，從政經驗相似。魏明谷在上次縣長選舉中，贏了國民黨林滄敏十萬多票，風光當選縣長；而王惠美曾任鹿港鎮長，在本屆立委選戰中面對國民黨全面挫敗，仍當選為國民黨在彰化地區唯一的區域立委，實力不容質疑。

兩人從政之路類似，但魏明谷基本盤在員林為主的南彰化地區，而王惠美則是以鹿港、和美的北彰化地區為基地，搶攻對方的票倉不易，如何在基本盤之外，爭取年輕人及中間選民的認同，成為勝選的關鍵。

過去民進黨周清玉、翁金珠在爭取連任縣長時都失敗，魏明谷面臨「一任魔咒」，上任後就步步為營；而彰化縣過去從來沒有國民黨籍的女縣長，王惠美能否「破蛋」？成為政壇高度關注的焦點。

以目前的局勢而言，魏明谷擁有民進黨全面執政的優勢及包袱，他端出「綠電彰化」、「彰化市鐵路高架化」的政績，並在任內讓台化停爐，贏得不少掌聲，但「彰化縣育兒津貼」部分跳票，是其弱點；王惠美以「找回光榮」為主軸，猛攻綠營全面執政的缺失，但如何整合藍營勢力？如何讓選民「看見一個新的國民黨候選人」？是她必須努力的重點。