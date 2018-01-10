中市》林佳龍選情穩 盧秀燕江啟臣爭挑戰權

2018-01-10

記者張菁雅／特稿

台中市長選戰，市長林佳龍爭取連任，國民黨提名人選目前尚未出爐，國民黨立委盧秀燕、江啟臣均表態參選，兩人除積極跑行程外，也針對市政議題頻頻出手，但林佳龍執政以來，力推政績，國民黨難挑毛病，目前態勢穩定。

藍遲遲不提名 基層心急

江啟臣、盧秀燕分別來自原中縣、原中市，宣布參加台中市長選舉後，兩人勤跑基層，江啟臣逐一到市區傳統市場拜票，盧秀燕則勤走縣區，雙方均積極拓展票源，補足過去較弱的部分。兩人各自努力，不抨擊對方，儘管黨內一片和諧，但黨中央遲遲不提名，基層黨員都很心急，希望趕快產生人選，擔心一直拖下去，雙方動員力道越來越大，將來要團結拚大選，支持者恐怕容易產生摩擦。

林推政績 靜觀對手出招

已獲得民進黨提名的林佳龍，一方面推動市政，以政績為連任鋪路，另一方面及早展開選舉規劃，靜觀對手陣營出招，再拿出準備好的對策一一化解。因此，江啟臣、盧秀燕近期不斷打市政議題，包括空污、交通、財政狀況等，都被市府提出數字倒打一耙。

林佳龍挾著現任優勢，有行政資源、經過選舉與執政的團隊，各項建設均依照規劃一一推出，並透過議員選舉佈局人馬，相互拉抬，衝高選票。國民黨方面，則寄望於林佳龍執政包袱引發民怨，再伺機點火引爆。不過，到目前為止，市府都很快滅火，接下來到大選，只要執政不出錯，林佳龍的市長寶座應該很難被撼動。