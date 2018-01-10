中台灣百里侯之爭》國民黨猛打空污牌 圖破綠現任優勢

2018-01-10

〔記者施曉光／台北報導〕為了奪回昔日中台灣地盤，國民黨雖然目前只有完成徵召競選連任的南投縣長林明溱，提名立委王惠美參選彰化縣長，台中、雲林兩地仍處於兩強爭奪不相上下的形勢，選將未定，卻已發動攻勢，猛打空污議題，意圖瓦解綠營在中部地區的現任優勢。

訴求環保議題 轉化政治認同

國民黨中央從去年九月開始攻擊空污問題，下令中部地區立委、議員配合發聲，已經引發中部地區民眾的恐懼感，也讓台中火力發電廠的燃煤廢氣充滿濃濃政治味，成功地以共同議題串起中、彰、雲、投四縣市，並把問題投射到綠色中央執政的能源政策困境，藉由中部四縣市訴求「拒絕空污、重現『藍天』」的一語雙關，把環保議題轉化為政治認同。

在中部地區輔選的藍營人士透露，民進黨三年多前由台中市長林佳龍扮演在中部地區領頭羊，奪走中、彰兩塊藍營地盤，但這次情況已有不同，經由過去幾個月操作空污議題後，綠營彰化縣長魏明谷猛打台化彰化廠燃煤，雲林縣長李進勇也強硬面對台塑麥寮六輕燃煤電廠，林佳龍卻不敢與台電切割，魏、李兩人已經相當程度和林保持距離，凸顯綠營在此問題上的內部矛盾。

中市選將未定 料將是場苦戰

藍營評估，目前南投縣選情穩定，彰化縣則是國民黨最有希望奪回的第一塊中台灣地盤，但在綠大於藍的雲林縣，以及在社福施政方面做得不錯的台中市，未來仍會是一場苦戰。

藍營人士也坦承，彰化縣已確定由王惠美出征，其他派系要角看似已「整合」表態支持，但團結表象下是否真的已經破除過去的派系傾軋，仍待觀察；至於台中市方面，過去三個月的協調過程中，原台中市與原台中縣派系都堅持不退，未來能否真正整合一致，令人擔憂。

據了解，國民黨中央與地方都希望台中市不要初選，加上立委盧秀燕、江啟臣兩人民調在誤差範圍且各有擅長，黨中央遲遲無法定奪，要繼續觀察，輔選人士希望兩人趨勢線最好能有明顯拉開，做決定時雙方較能心服口服。

至於雲林縣方面，黨中央原本準備徵召雲林縣黨部主委林文瑞，但因為前縣長張榮味的妹妹、立委張麗善意外表態爭取參選，目前只能靜待張家與林文瑞自行協調。