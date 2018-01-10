中台灣百里侯之爭》民進黨團結拚勝選 力守中彰搶南投

2018-01-10

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨去年底已完成提名台中市長林佳龍、彰化縣長魏明谷競選連任，南投縣則提名草屯鎮長洪國浩應戰，目標要延續民進黨在台中市、彰化縣執政，並收回南投縣失土，民進黨主席蔡英文排定的第一個輔選行程就是週六為洪國浩站台造勢，林佳龍也將同台助陣，發揮中部領頭羊的功能。

拚收復失土 蔡輔選首站赴南投

民進黨在二○一四年中台灣縣市長選戰創下佳績，台中市與彰化縣的得票率都領先國民黨逾十個百分點，南投縣則以不到二個百分點的些微差距落敗，但今年則面臨新的挑戰。

國民黨目前有立委盧秀燕、江啟臣表態參選台中市長。兩人一致拋出在中部地區最受矚目的空污議題攻擊林佳龍，也為自身選舉造勢。

綠營操盤人士指出，國民黨打「空污牌」對林佳龍的民調沒造成影響，國民黨內部矛盾未解，盧民調較江略高，江卻是國民黨主席吳敦義屬意人選，在這情況下，林佳龍只要按自己步調走即可。

林佳龍幕僚指出，林佳龍擔任市長後，台中市紫爆、污染程度都逐年大幅下降，政治操作空污議題，只有烏賊效應。台中市副市長林陵三某天北上開會，被人詢問「聽說台中空污很嚴重」，林陵三回說：「因為選舉到了，污染就變嚴重啦！」

回擊空污牌 林佳龍扮演領頭羊

林幕僚指出，林佳龍擔任立委時期就非常重視空污議題，當選市長後對空污更有高度警覺。林去年底與夫人廖婉如主動參與台中空污遊行，展現與市民共同改善空污的氣勢，之後還召集中部縣市開會正面迎戰空污，有抵銷國民黨空污牌的效果。

至於被視為艱困選區的南投縣，據了解，蔡英文預計十三日赴南投為洪國浩站台造勢，做為黨主席輔選首站，也顯示綠營對於「收復失土」強烈企圖。

黨政人士指出，此次基層對提名洪國浩有共識，縣黨部主委甚至再僱用一倍人力打選戰，但南投是國民黨主席吳敦義的故鄉，國民黨自有「輸不起」的壓力。

彰化縣則被國民黨鎖定為可能「綠地變藍天」的選區，黨政人士指出，面對具有整合能力的國民黨參選人、立委王惠美，對魏明谷來說會是一場硬仗，魏也兼任打破民進黨彰化縣長「一任魔咒」的重任。