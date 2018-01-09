周錫瑋促採黨員投票 黨中央堅持全民調

2018-01-09

〔記者林良昇／台北報導〕年底縣市長選舉，國民黨初選機制將採全民調決定縣市長候選人；有意參選新北市長的前台北縣長周錫瑋昨批評，「全民調包含黨員投票」的說法是笑話，政黨應讓黨員投票讓黨員行使「認同權」；不過，黨中央卻讓周碰軟釘子，強調全民調方式不改變。

周錫瑋昨與孫文學校總校長張亞中、前立委蔡正元等人共同召開記者會，呼籲國民黨中央採黨員投票方式決定今年底縣市長選舉候選人。

張亞中表示，國民黨需要黨員的熱情參與，若只由全民調產生候選人，等於剝奪黨員的權利與責任，沒有「排綠」的全民調，將使國民黨的政黨理念被暗中異化。

蔡正元則說，若主政者貪圖方便，不辦黨員初選而用全民調決定人選，讓許多候選人都「軟綿綿」，只為討好親綠選民，最後就像前總統馬英九一樣，對綠營很好，然後奉送江山。

周錫瑋批評，如果黨員不需表達意見只能接受，那怎麼會支持出線的候選人？國民黨應搭建一個新平台，讓參選人充分表達政見、理念、專業和形象，才能為國民黨贏回民意。

對於周錫瑋的批評，國民黨組發會主委李哲華強調，國民黨主席吳敦義已在中常會上做過裁定，初選皆採取全民調，依過去經驗來看，黨員初選產生的負面弊端，可能會造成黨內分裂，讓民進黨有見縫插針的機會，「何必自找麻煩？」