國民黨「地下黨部」 省府撥款興建

2018-01-09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中華民國民眾服務總社及其分社全台共三百八十二個，黨產會調查發現，民眾服務社為國民黨一手創立的地下黨部，各地所使用之民眾服務社建物，為台灣省政府、各縣市政府以公費撥款興建，過去連地方民代的服務費也是透過民眾服務社具領轉發。

「省府撥款興建民眾服務社！」黨產會委員表示，據一九六六年八月一日的省府會議報告資料，前台灣省主席黃杰在會中指示，各縣市政府均於在地撥款建築民眾服務社，以利為民眾服務，省府也有此需要，秘書處、建設廳、財政廳、民政廳、主計處、社會處會同簽辦，盼一九六六年度完成。

黨產會委員提及，在威權時代，各民眾服務社建物除了是地方政府出資所蓋外，民眾服務社的服務幹部調訓經費，國民黨也是報請省政府核撥。

據省府史料，在一九六七年八月廿八日，台灣省政府社會處長傅雲在首長會議報告表示：「中五組為使各項民眾服務工作辦理完善，擬將各級民眾服務社服務幹部，約計八百名假省訓團調訓一週。」

黨產會委員指出，中五組就是國民黨中央委員會第五組，過去專門負責各民意機關、政府機關的黨員組織活動，而中五組意見經洽省訓團同意後，之後八百名民眾服務社幹部就分兩期調訓，所需經費十五萬元，由該團編列預算專案報省府核撥，這是經過省主席黃杰「裁示照辦」。

黨產會也調查發現，過去民意代表的服務費是編列於省社會局預算中，再由民眾服務社「具領轉發」，前省府財政廳副廳長應式文曾在首長會議報告此事。

黨產會委員提及，民眾服務社非公務機關，卻負責轉發民代服務費用，員工還能黨職併公職，這不僅是黨國不分，更顯示民眾服務社肩負黨國特殊任務，享受大量來自台灣省政府的資源補助，「若沒有國民黨在背後撐腰，哪個私人單位能有此能耐？」