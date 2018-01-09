國民黨266個民服社 與地方黨部合署辦公

2018-01-09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會清查發現，目前全國各地共有三百八十二個民眾服務社，竟有高達二百六十六個與國民黨各地方黨部合署辦公，「一機關兩招牌」、「一條龍辦公」，黨產會將於二月二日召開聽證會，追查中華民國民眾服務總社及分社是否為國民黨的附隨組織。

經黨產會比對，各民眾服務社地址與國民黨各地方黨部高度重疊，一共有二百六十六個地址完全相同，例如國民黨鹿谷鄉黨部、鹿谷鄉民眾服務社共同使用建物辦公，該土地及建物所有權人皆為國民黨。

其中，屏東縣有卅一個民眾服務社與國民黨地方黨部合署辦公、台南市廿八個、彰化縣廿一個、嘉義縣十七個、雲林縣十五個、新北市十三個，「黨社合署」情況遍布各縣市。

黨產會委員也提及，國民黨總裁蔣介石過去多次在中常會指示，要求黨改善民眾服務工作站、黨內選舉等項目，並要求找嫻熟台語的同志，擔任民眾服務社工作人員，以利黨深入台灣基層選舉。

黨產會︰

民服社就是國民黨

「民眾服務社就是國民黨！」黨產會委員強調，在一九五二年七月成立的「中華民國民眾服務社」，儼然為國民黨的地下黨部，與國民黨的關係比附隨組織更加緊密。

據調查，中華民國民眾服務總社第八屆理監事名單，清一色國民黨要員，現任理事長廖了以當過國民黨前中央黨部秘書長、常務理事林鴻池為國民黨前政策會執行長、常務理事黃昭元為國民黨前副秘書長。

黨產會指出，國民黨行管會主委邱大展日前雖稱，只有總社人員與國民黨有關，其他三百多個民眾服務分社都是各別獨立社團法人，但根據「民眾服務總社組織章程」規定，各省市、縣市民眾服務社為總社的團體社員，並派代表參加總社。

黨產會認為，民眾服務社與國民黨關係密切，二百六十六個民眾服務社與地方黨部合署辦公，很明顯是國民黨中央至地方「一條龍」的附隨組織。