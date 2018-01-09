國民黨申請解凍1600萬 發放中山獎學金

2018-01-09

黨產會︰養海外抓耙仔 不同意動用不當黨產支付

〔記者陳鈺馥／台北報導〕黨產會前年凍結國民黨在永豐銀行帳戶、九張台銀支票共八億餘元資產，但國民黨近日已向黨產會申請許可，要動用永豐銀行帳戶一千六百萬元支付中山獎學金；黨產會質疑，國民黨過去以中山獎學金資助海外留學生從事「抓耙仔」工作，連美國中情局都有案可稽，「這種獎學金怎能算法定義務！」

國民黨資助特務學生 美CIA有案可稽

黨產會委員表示，依政黨條例規定，政黨禁止處分不當取得財產，除非是「履行法定義務或其他正當理由」，但中山獎學金很難算正當理由，因據口述歷史紀錄及史料顯示，雖不知有多少人曾當特務學生，但中山獎學金確實充滿爭議。

知情人士透露，領有國民黨中山獎學金的留學生，在國民黨內稱為「中山學人」，第一批始於一九六○年，共有江丙坤等二十人，前總統馬英九則在一九七三年獲得中山獎學金，此外，包含救國團主任葛永光、婦聯會主委雷倩、前考試院長關中等上百人都領過。

發放中山獎學金 不能算履行法定義務

黨產會委員指出，早年黨外人士及海外留學圈都知道，國民黨派人在海外暗中密搜黨外異議份子黑名單，當年參加抗議遊行的人都會戴面具自保，因有許多領有中山獎學金的留學生，私下替國民黨執行監控工作，負責拍照及打小報告。

據一九七九年美國參議院外交關係委員會一份報告顯示，美國中情局估計有四十五名國民黨高級特務官員在美活動，其中包含九人在美國校園，負責監視學生的「全職」國民黨特務學生每月可以領到一千一百美元，並有配車使用。

此外，一九八一年爆發陳文成博士命案後，美國聯邦調查局、中情局開始對國民黨特務學生在美活動展開徹底調查，更點名拿國民黨中山獎學金的學生，有義務及責任撰寫報告及監控其他學生；而美司法部、聯邦調查局也接受美國國會亞洲與太平洋事務小組聽證會證據，認定國民黨在美國派遣特務學生監視台灣留學生，因而造成陳文成命案。

黨產會委員強調，從美官方檔案及史料顯示，中山獎學金非單純的留學獎學金，背後是有政治色彩的抓耙仔任務，黨產會成立宗旨是處理黨產及轉型正義，怎可能同意動用不當黨產支付中山獎學金，變相贊同國民黨以前不公不義行為。