立委促政府「透過友邦向ICAO反映」

2018-01-08

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國近日片面啟用M503爭議航路，民進黨立委蔡適應昨建議，我方應透過友邦向國際民航組織（ＩＣＡＯ）表達立場，盼重新討論此航路，限制中國飛航等作法則需要進一步評估；時代力量則表示，支持政府嚴正表態不予接受，並公告各航空公司在雙方同意確認前不宜使用該航路。

中國上週在未與我協商的情況下，片面宣布啟用M503北上航路及W121、W122、W123等銜接航路，其中M503靠近我方飛航情報區，一旦偏航恐侵入敏感空域。

民進黨立委羅致政說，近日東北亞焦點在朝鮮半島對話，使台海議題在國際間的關注度降低，羅致政建議我方在政治、外交與軍事上都應有具體反應作為，但不宜事前曝光。

蔡適應則指出，此事暴露台灣因不能參加ＩＣＡＯ，造成在此案「完全無法發聲」，而中國也不願與我協商。他建議如今最有效的做法，應是透過友邦或國際友人向ＩＣＡＯ表達這條航路具爭議性，應重新談判、討論；另我方雖然也能透過限制飛航或減少航班等方式反制，但也可能導致中國採取報復性行為，需要進一步評估。

時代力量則聲明，中國作法罔顧飛行安全，未遵守國際民航規範。時代力量支持政府嚴正表態不予接受、正式將立場通知ＩＣＡＯ，並公告各航空公司在該等航路未經雙方同意確認前不宜使用等作法。