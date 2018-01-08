蔡總統籲北京 速恢復協商

2018-01-08

〔記者楊淳卉／台北報導〕總統蔡英文昨偕同行政院長賴清德召集國安部會首長會議，就近期國際局勢，以及中國逕行啟用M503等爭議航路議題進行研商。蔡總統會後做出五項裁示，除要求國安相關部會總體動員，強化各項因應作為的整備工作，也批評中方不負責任，呼籲北京應善盡區域責任，儘速與我恢復協商。

蔡總統五項裁示包括：片面啟用爭議航道，是對區域安全的破壞挑釁；完整掌握區域情勢發展，強化國家安全戰略；精進國防整備，捍衛國人與國家民主自由；強化國際宣傳，爭取國際社會理解與支持；北京應善盡區域責任，儘速與我恢復協商。

召開國安部會首長會議 促總動員

蔡總統指出，近期東亞情勢劇烈變動，北韓問題、中國在區域間持續升高軍事動態，近日更在台海沿線片面啟用M503等爭議航路，不僅嚴重影響區域安全與飛安，更構成對台灣政治和軍事上的威脅和挑釁，衝擊區域安全與穩定，中國大陸身為區域一員，應擔當區域穩定義務，類似不恰當作為，是不負責任的做法。

在我方因應作為部分，蔡總統表示，國安相關部會應總體動員，掌握區域情勢的動態變化，強化各項因應作為的整備工作，並與相關國家保持緊密的聯繫，以鞏固國家安全及保障人民福祉。國安單位也要從國家安全戰略角度，長程評估、規劃台灣在應對區域變化脈動及可能趨勢發展之下，如何達成「國家風險最小化」及「區域合作最大化」的戰略目標，化挑戰為轉機，拓展未來發展空間。

全面提升對中國軍事監控與預警

蔡總統指出，對於中國軍事動態，國軍應提升全面監控與掌握的能力，並強化預警、部署、整備等措施。

蔡總統表示，北京當局在未經協商下片面啟用爭議航路，不僅影響飛安，更是對台海現狀的破壞，這種單方面改變現狀、破壞區域穩定的做法，國際社會並不樂見。外交與民航單位，也應該持續向各國政府、民航業者與國際組織，說明此爭議航道對區域穩定與飛航安全的破壞，爭取國際社會理解與支持。

蔡總統裁示，我方呼籲北京當局要珍惜得來不易的兩岸和平穩定關係，針對M503航路飛航所引發的各種疑慮，採取彌補措施，並依據二○一五年兩岸達成之共識，由雙方儘速展開技術性協商，解決飛航安全相關問題，讓此事件早日落幕。

此次國安部會首長會議歷時一個半小時，與會首長有總統府秘書長吳釗燮、國安會秘書長嚴德發、外交部長李大維、國防部長馮世寬、陸委會主委張小月、交通部長賀陳旦等人。