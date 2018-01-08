強化監偵 OH-58D戰搜作戰隊成軍

2018-01-08

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍航空第六○二旅繼完成UH-60M黑鷹直升機突擊作戰隊編成之後，日前舉行OH-58D戰搜直升機作戰隊編成典禮。軍方官員昨天表示，陸航六○二旅已先後完成攻擊、突擊與戰搜作戰隊，三種型態的作戰隊到位之後，航空旅已具有獨立作戰能量，將整個航空旅的戰力提升到新的階段。

攻擊、突擊作戰隊 已先成軍

陸軍航特部轄下共有兩支航空旅，分別是北部的六○一旅及中部的六○二旅，六○一旅以阿帕契攻擊直升機為主力，六○二旅則以眼鏡蛇攻擊直升機為主力。航特部並在南部地區設有飛行訓練指揮部，平時擔任飛行訓練任務，戰時則改為陸航第六○三旅。

軍方官員表示，航空六○二旅是以AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機為主力的作戰部隊，過去就已經編成為兩支攻擊直升機作戰隊，在黑鷹直升機加入之後，去年十二月十一日編成突擊直升機作戰隊，最近又將現役的OH-58D戰搜直升機編成為戰搜直升機作戰隊。

OH-58D戰搜直升機主要擔任戰場監偵、武力搜索及砲兵野戰標定等任務。可搭載五○機槍、二．七五吋火箭及地獄火飛彈等，也可加掛空對空刺針飛彈。

六○二旅「戰搜直升機作戰隊編成典禮」，由指揮官何啟鎮中將主持，並宣達編成命令及頒授軍旗與單位印信。

何啟鎮中將除肯定單位執行編成任務的戮力付出，使作戰隊編成任務如期、如質完成外，並強調戰搜作戰隊在官兵的經營下，順利完成各項戰、演訓任務，期勉全體官兵能在既有的基礎上，精益求精，賡續傳承單位光榮傳統，成為保國衛民的堅實勁旅。